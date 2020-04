Chuyển vụ LS Bùi Quang Tín rơi lầu cho Công an TP.HCM điều tra

Ngày 7-4, nguồn tin của PLO xác nhận liên quan đến vụ việc Tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín (44 tuổi, ngụ TP.HCM) rơi lầu tử vong ở Chung cư New Sài Gòn hiện hồ sơ vụ việc đã được Công an huyện Nhà Bè chuyển lên Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC001) Công an TP.HCM điều tra làm rõ.



Khu vực giếng trời nơi ông Tín rơi xuống là hướng của cửa sổ, ban công của các căn hộ ở chung cư New Sài Gòn. Ảnh NT.

Như đã đưa tin, ông Tín nguyên là trưởng phòng tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu Trường ĐH Ngân hàng. Đến đầu năm 2020 nhà trường đã giải quyết đơn xin thôi đảm nhận chức vụ của ông, do có mâu thuẫn với một số người trong nhà trường nên ông đã làm đơn xin thôi đảm nhận chức vụ.

Hiện tại, bà B. (vợ nạn nhân) cho rằng cái chết của chồng mình có nhiều ẩn khuất nên đề nghị cơ quan công an làm rõ nguyên nhân.

Đáng chú ý, khi xảy ra sự việc, hai chiếc điện thoại của nạn nhân vẫn để trong phòng khách, đôi dép nạn nhân đi vẫn để lại trước cửa.

Trước đó vào chiều 5-4, bảo vệ chung cư phát hiện ông Tín bị rơi từ trên cao xuống nằm ở sàn bê tông, đã tử vong. Ngay sau đó, vụ việc được báo Công an huyện Nhà Bè để khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.



Nạn nhân rơi xuống nền bê tông ở tầng trệt tử vong ngay tại chỗ. Ảnh NT.

Một nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết vào khoảng 12 giờ 30 ngày 5-4, tại căn hộ tầng 14 chung cư New Sài Gòn, chủ nhà là ông TVD (SN 1988, Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế Trường ĐH Ngân hàng) mời tám đồng nghiệp là các cán bộ công tác tại Trường Đại học Ngân Hàng (trong đó có ông Tín) đến ăn trưa.

Những người này đã dùng một chai Evan Wiliars thể tích 750 ml, một chai X.O Brandy thể tích 700 ml, một chai Chivas 12 thể tích 700 ml và 12 chai bia Tiger Crystal.

Đến khoảng 15 giờ 30 thì buổi tiệc kết thúc và mọi người ra về. Lúc này chỉ còn ông Tín, ông TVD (chủ nhà) và ông NĐT (SN 1979, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng) ở lại. Tuy nhiên, ông D. sau đó cũng rời khỏi nhà vì có hẹn.

Một lúc sau, ông D. nhận được điện thoại của ông NĐT gọi quay về căn hộ của mình và phát hiện ra sự việc.

Cũng theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, ông NĐT khai khi ông T. và nạn nhân nằm nghỉ tại ghế salon của căn hộ. Một lúc sau, nạn nhân đứng dậy nói ra về và xảy ra vụ việc trên.

Ông T. còn giải thích có nghe tiếng động mạnh, tuy nhiên do say và mắt bị cận thị nên đã gọi ông D. về.