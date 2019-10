Công an TP.HCM cảnh báo tội phạm công nghệ cao lừa đảo

Gắn “chíp” ở trụ ATM để chiếm đoạt tiền



Ngày 26-10, Công an TP.HCM cho biết thời gian gần đây, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao hoặc điện thoại mạo danh cơ quan chức năng (Công an, Viện Kiểm sát,…) để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhân dân trên địa bàn TP.HCM có diễn biến phức tạp.

Như trước đó, ngày 7-6-2019, Trung tâm giám sát An ninh Công ty cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Ngân hàng Á Châu tiếp nhận thông tin từ Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia về các khiếu nại của nhiều chủ thẻ Ngân hàng bị mất tiền, mặc dù không thực hiện bất kỳ cuộc giao dịch nào.



Một trong những thủ đoạn thường được những kẻ lừa đảo sử dụng là gọi điện, giả làm cán bộ công an để gây áp lực yêu cầu chuyển tiền để kiểm tra. Ảnh: PLO.

Qua giám sát hình ảnh từ camera an ninh và tuần tra tại các trụ ATM, chiều tối ngày 9-6, bảo vệ ngân hàng phát hiện một người lạ mặt đang dùng thiết bị điện tử để chiếm đoạt tiền ở trụ ATM trên đường 3/2 (quận 10) nên bắt quả tang.

Tiếp đó, cuối tháng 8, nhân viên bảo vệ ngân hàng Sacombank (Chi nhánh Bình Trưng Tây, quận 2) bắt quả tang người đàn ông nước ngoài đến trụ ATM đặt ở trụ sở ngân hàng để gắn một loại thiết bị công nghệ cao.

Đến chiều tối thì mật phục, bắt quả tang người này cùng tang vật bàn giao cho công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.

Tiếp đó, chiều ngày 10-9, nhân viên Ngân hàng Vietinbank – Phòng giao dịch Nguyễn Duy Trinh (quận 2) thấy người đàn ông tên Đ. đến yêu cầu mở 1 tài khoản thanh toán và chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm gần 1 tỉ đồng vào.

Thấy người đàn ông lo lắng, liên tục ra ngoài nghe điện thoại nên nhân viên ngân hàng nghi ngờ, trấn an ông Đ. và hỏi lý do.

Người đàn ông sau đó cho biết mình vừa nhận nhiều cuộc điện thoại tự xưng là công an. Họ yêu cầu chuyển hết số tiền tiết kiệm vào tài khoản chỉ định để Bộ công an điều tra, xác minh do ông có liên quan đến hoạt động phạm tội rửa tiền xuyên quốc gia.

Được nhân viên ngân hàng tư vấn, trấn an, người này đã đến công an trình báo vụ việc.

Thủ đoạn của những kẻ lừa đảo

Theo Công an TP.HCM phương thức phổ biến được những kẻ lừa đảo sử dụng là giả mạo cơ quan điều tra thông báo liên quan đến một vụ án bất kỳ và yêu cầu khách hàng chuyển tiền để phục vụ điều tra. Thông báo thông tin giả về trúng thưởng từ ngân hàng hoặc các công ty lớn, yêu cầu cung cấp số OTP khách hàng. Giả mạo người thân, bạn bè nhờ chuyển tiền hộ, mua thẻ điện thoại.



Ngoài ra một kiểu lừa khác nữa là gửi thông tin trúng thưởng... để người dân đóng tiền. Ảnh: PLO.

Ngoài ra, những người này có thể giả mạo cán bộ ngân hàng, yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã PIN hoặc thông tin thẻ để xử lý sự cố liên quan đến các dịch vụ ngân hàng hoặc thẻ. Gửi email/tin nhắn có chứa link truy cập vào webiste của dịch vụ chuyển tiền, nhận tiền từ nước ngoài, nhập thông tin đăng nhập tài khoản Internet Banking, hoặc thông tin thẻ để nhận tiền.

Thực chất đây là các website giả mạo để lừa khách hàng cài đặt các phần mềm/ứng dụng gián điệp để đánh cắp thông tin từ tin nhắn hoặc khi khách hàng đăng nhập website của ngân hàng. Sử dụng phương tiện điện tử, đánh cắp thông tin và mật khẩu chủ thẻ Ngân hàng, kích hoạt máy trụ ATM, đánh cắp tiền đang được lưu giữ tại các trụ ATM.

Đối tượng còn gọi điện thoại giả danh cán bộ cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, nhân viên ngân hàng... gọi điện yêu cầu cung cấp thông tin thẻ ngân hàng để nhận gửi bưu phẩm hoặc giấy triệu tập, chuyển tiền vào tài khoản chỉ định trước để phục vụ điều tra,…; giả mạo người cho vay trực tuyến lừa khách hàng có nhu cầu vay vốn, yêu cầu cung cấp thông tin về thẻ hoặc tài khoản ngân hàng điện tử nhằm đánh cắp tiền trong tài khoản của người khác.

Ngoài ra các đối tượng còn sử dụng phần mềm công nghệ cao (Voice over IP) giả số điện thoại cơ quan Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP.HCM, đối tượng xấu dùng phầm mền công nghệ cao giả số điện thoại của trực ban Công an,… Sau đó tự xưng cán bộ Công an (tự xưng cán bộ Công an quận 1 hoặc cán bộ Cảnh sát hình sự công an thành phố…) đe dọa, tống tiền. Số điện thoại lừa đảo sẽ xuất hiện thêm các đầu số: 1080, +084028 hoặc +028,… khi gọi đến.

Công an TP.HCM đề nghị các ngân hàng cần tăng cường giám sát các máy ATM qua camera, kiểm tra trực tiếp, nhất là các máy ATM đặt ở những nơi vắng người qua lại để kịp thời phát hiện các thiết bị lạ gắn trong buồng máy ATM.

Phân công nhân viên thường xuyên trực 24/24 giờ đường dây điện thoại nóng (hotline) để tiếp nhận thông tin phản ảnh của nhân dân về tình hình an ninh trật tự xung quanh máy ATM.

Khi phát hiện đối tượng sử dụng thẻ ATM giả để giao dịch, nhanh chóng thông báo cho lực lượng Công an phường, xã, thị trấn nơi có đặt máy ATM để phối hợp xử lý. Khi khách hàng có hoạt động gửi, chuyển số tiền lớn đi kèm tâm lý lo lắng, bất ổn thì nhân viên ngân hàng nên tư vấn, trao đổi thông báo cho khách hàng về thủ đoạn hoạt động lừa đảo bằng công nghệ cao để khách hàng cảnh giác.