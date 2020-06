Đang rửa xe ăn trộm thì công an tới

Ngày 27-6, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Thành Danh (50 tuổi, ngụ ấp Long Bình, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới) về tội trộm cắp tài sản.



Bị can Nguyễn Thành Danh. Ảnh: QUỲNH MINH

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ sáng 12-5, Danh đột nhập nhà bà Nguyễn Thị H. để trộm gà. Sau đó, người này thấy chiếc xe máy dựng trước cửa nhà, trên xe có gắn sẵn chìa khóa nên liền lấy trộm.

Danh chạy xe đến nhà một người bạn nhờ mang đi cầm giúp. Thấy xe dơ, cả hai mang ra vệ sinh. Lúc này, người dân phát hiện Danh có dấu hiệu nghi vấn nến điện thoại trình báo công an. Thấy công an đến, Danh liền bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Theo công an, bị can Danh từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.