Danh tính 3 nạn nhân trong vụ cháy tiệm cầm đồ ở Bình Dương

Đến khoảng 12 giờ ngày 8-7, các đội nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương phối hợp với công an TP Dĩ An vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến ba người tử vong.



Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: LÊ ÁNH

Danh tính của các nạn nhân được xác định là: Nguyễn Xuân Hoan (31 tuổi), Đỗ Thị Uyên (30 tuổi, cùng quê ở Thanh Hóa) và cháu Đỗ Việt Anh (5 tuổi, con chị Uyên).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 10 sau tiếng nổ lớn, lửa bốc lên từ tiệm cầm đồ Hương Huy Hoàng nằm tại ngã ba Chiêu Liêu (phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, Bình Dương).



Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh: LÊ ÁNH

Thấy vậy, người dân hô hoán đập cửa gọi những người trong nhà nhưng không ai trả lời. Mọi người dùng bình chữa cháy và nước phun vào dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC TP Dĩ An đàn huy động 6 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường, khống chế ngọn lửa. Khoảng sau hơn 30 phút đám cháy được dập tắt.



Cơ quan công an lấy lời khai các nhân chứng điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: LÊ ÁNH

Đám cháy lớn khiến, toàn bộ tài sản bên trong cửa tiệm cầm đồ khoảng 200 mét vuông bị thiêu rụi.

Thời điểm diễn ra vụ cháy, tiệm cầm đồ được đóng chặt bằng cửa cuốn và khóa bên trong.

Được biết, hai mẹ con chị Uyên thuê cửa tiệm ở cùng với bạn trai là anh Hoan được khoảng 3 tháng nay.