Ngày 24-6, Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự bốn người để điều tra về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Trước đó ngày 19-6, Công an TP tiến hành kiểm tra phát hiện Ngô Chí Nhân (22 tuổi, ngụ xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) đang tàng trữ 15 tờ tiền Việt Nam giả, mệnh giá 500.000 đồng.

Tại cơ quan công an, Nhân khai số tiền giả này do một đối tượng ở quận Bình Thủy giao cho Nhân mang đem về huyện Cờ Đỏ để tiêu thụ từ ngày 14-6 và phát hiện sau đó.



Nghi phạm Ngô Chí Nhân. Ảnh: CACC

Trên cơ sở lời khai của Nhân, công an tiến hành xác minh, điều tra mở rộng vụ án. Qua đó, công an đã tiến hành thực hiện Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trọng Vinh (37 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều), Nguyễn Văn Út (33 tuổi, ngụ quận Bình Thủy) và Nguyễn Thị Tú Anh (27 tuổi, ngụ quận Bình Thủy).



Bùi Trọng Vinh, Nguyễn Văn Út và Nguyễn Thị Tú Anh. Ảnh: CACC

Tại nhà ba người này công an thu giữ thêm 151 tờ tiền Việt Nam, mệnh giá 500.000 đồng nghi là tiền giả, 3 máy in, 1 laptop, nhiều giấy in, nilon và các tang vật có liên quan.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.