Ngày 27-12, trao đổi với PLO Trung tá Lê Hồng Hải, Trưởng công an phường An Bình (TP Biên Hòa, Đồng Nai ) cho biết, đã lập hồ sơ chuyển lên công an TP Biên Hòa để điều tra làm rõ về hành vi đâm người xảy ra trên địa bàn.