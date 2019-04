Đồng Tháp bắt đối tượng vận chuyển 15kg ma túy qua biên giới

Ngày 26-4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa bắt quả tang một đối tượng vận chuyển gần 15kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Theo cơ quan công an, qua công tác nghiệp vụ, khoảng 7 giờ ngày 25-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Hồng Ngự và Công an xã Thường Phước 1 đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Chạy (28 tuổi, ngụ ấp Phú Quới, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia qua cửa khẩu chính Quốc tế Thường Phước.



Đối tượng Chạy cùng gần 15kg ma túy.

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 9,8355 kg Methamphetamine, 5,0088 kg Ketamine và một số tang vật có liên quan. Đặc biệt ma túy được đối tượng ngụy trang dưới bao bì kín đáo, khó phát hiện.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã biểu dương, trao thưởng cho tập thể và 8 các cá nhân Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vì có thành tích phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới với số lượng lớn.



Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tinh Đồng Tháp khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích phá án.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, Giám đốc Công an tinh Đồng Tháp,đã thưởng nóng động viên tập thể và cá nhân có thành tích phá án.