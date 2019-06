Giang hồ bao vây, dọa giết nếu không trả tiền thay cho con

Ông Lê Thành Nam (54 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết, con trai lớn của ông có nói là mắc nợ một số người khoảng 1,2 tỉ đồng nhưng không có khả năng chi trả và con trai ông đã đi khỏi nhà, không liên lạc với gia đình.



Nhóm thanh niên liên tục đứng trước cửa nhà ông Nam rồi khủng bố bằng sơn, chất bẩn...

Từ đầu năm 2019 đến nay, một số người lạ đã đến nhà ông Nam đòi nợ nhưng ông không đồng ý trả tiền.

Từ đó, gia đình ông liên tục bị quậy phá, ném sơn, mắm tôm, nhớt thải, trứng thối vào nhà, thậm chí cà "bom xăng".

Tối 30- 5, ông Nam nhận điện thoại của người lạ, hăm dọa sẽ "xử lý" ông bất cứ ở đâu nếu gia đình không trả nợ.

Đến khuya, gia đình ông vừa đóng cửa thì có ôtô dừng trước nhà và nhóm thanh niên xăm trổ bước xuống, đập phá cửa và chửi bới, dọa giết người, gây náo loạn khu vực.



“Trước đó một nhóm người ném 4 quả "bom xăng" gây cháy trước cửa nhà, khóa trái cửa nhà từ bên ngoài. Nhóm người này uy hiếp tinh thần, đe dọa tính mạng, gây nguy hiểm cho gia đình khiến cuộc sống không yên”, ông Nam cho biết.

Mọi diễn biến đều được camera an ninh ghi lại. Hiện vụ việc đang được Công an TP. Biên Hòa phối hợp với Công an phường Tân Hòa tiếp tục điều tra.