Hải Phòng: Thanh niên nổ mìn tự chế vào tiệm vàng

Tối 17-3, Công an quận Hồng Bàng phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng và lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra truy bắt nghi can nổ mìn tự chế tại tiệm vàng Đức Đệ ở khu vực Quán Toan.

Trước đó, lúc 18 giờ 30 phút, tại tiệm vàng Đức Đệ trên đường Hải Triều (quốc lộ 10, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng), có một thanh niên xông vào tiệm vàng rồi bất ngờ ném 1 quả mìn tự chế gây nổ.



Hiện trường vụ nổ trong tiệm vàng khiến tủ đựng trang sức bị vỡ một phần, 2 khách hàng bị thương nhẹ

Vụ nổ khiến chiếc tủ đựng trang sức của tiệm vàng bị vỡ một mảng gỗ, làm 2 người khách đang xem hàng trong tiệm vàng là anh TĐL (24 tuổi) và chị NTTH (26 tuổi) bị thương nhẹ.



Sau khi ném mìn trong tiệm vàng, người thanh niên này chạy ra ngoài đường thì bị một số người dân truy đuổi. Thanh niên ném mìn đã hung hăng rút dao tấn công khiến một người dân khu vực là anh PBT (28 tuổi) bị thương ở vùng cổ.

Sau đó, thanh niên tấn công tiệm vàng tiếp tục ném mìn tự chế rồi chạy vào ngõ gần đó lên xe máy tẩu thoát.

Theo người dân, thanh niên này xông vào với ý định cướp tiệm vàng nhưng không được nên đã ném mìn tự chế vào tiệm vàng. Thời điểm đó, người dân khu vực nghe thấy có khoảng 4-5 tiếng nổ bụp bụp như tiếng nổ lốp ô tô rồi thấy thanh niên gây nổ chạy vào ngõ tẩu thoát.



Lực lượng chức năng phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ nổ ở tiệm vàng

3 nạn nhân bị thương đã được người dân đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế gần khu vực. Cả 3 bị chấn thương nhẹ, sau khi sơ cứu điều trị đã về nhà.



Công an quận Hồng Bàng phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP và cơ quan chức năng đã phong tỏa khám nghiệm hiện trường phục vụ điều tra, đồng thời khẩn trương truy bắt nghi can gây ra vụ nổ.

Thanh niên gây ra vụ nổ được xác định là V (25 tuổi) trú tại khu vực gần tiệm vàng.