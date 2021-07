Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bàn giao Trương Ngọc Tuấn (Tuấn “niễng”, 34 tuổi, quê xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) cho Công an tỉnh Phú Yên xử lý theo quy định.



Tuấn bị bắt sau gần một ngày gây án ở Phú Yên, trốn ra Quảng Ngãi.

Trước đó, lúc 16 giờ ngày 7-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận được thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên nhờ truy bắt hung thủ Tuấn đang trên đường lẫn trốn ra các tỉnh phía Bắc.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phân công một tổ trinh sát trao đổi thông tin với hình sự Phú Yên và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam để chốt chặn hướng bỏ trốn của hung thủ.

Đến 18 giờ cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Hình sự Quảng Ngãi xác định hung thủ đang lẩn trốn tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh nên tổ trinh sát nhanh chóng vây bắt.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, vào khoảng 00 giờ 45’ ngày 7-7, Tuấn mang dao đến đạp ngã cửa cổng nhà anh Huỳnh Thanh H. (42 tuổi, ngụ phường 4, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)và tấn công anh này.

Anh H được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong. Sau khi gây án Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương hướng ra phía Bắc.