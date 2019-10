‘Nữ quái’ dùng chiêu độc chuyên lừa những người lái xe ôm

Ngày 29-10, mất một khoảng thời gian khá dài để theo dõi, Tổ công tác liên quận (gồm Đội 3, Hình sự quận 3, hình sự quận 10) đã bắt giữ Huỳnh Thị Ngọc Dung (39 tuổi, ở Bình Chánh) và Hồ Tiểu Bình (59 tuổi, ở quận 5) có hành vi lừa người đàn ông 65 tuổi chạy xe ôm để lấy tiền.

Số tiền, tài sản mà nạn nhân mất với nhiều người không quá lớn, nhưng cái mất lớn nhất là niềm tin của những người tốt sẽ bị bào mòn.



Nạn nhân với áo sơ mi đã sờn bạc, gương mặt khắc khổ tại cơ quan điều tra

Bác xe ôm làm ơn mắc oán



Trong dòng tâm sự đứt quãng, ông kể chuyện, mỗi ngày ông dậy từ sáng sớm, 5-6h sáng đã dậy chạy xe rồi, đến 20-21h mới về. Ngày ít ngày nhiều, nhưng từ hồi có xe ôm công nghệ, những người chạy xe truyền thống như ông khó khăn hơn.

Tại công an, ông Nhân cho hay là chạy xe ôm kiếm sống qua ngày. “Tiền người ta gửi để mua hàng dùm mà chưa kịp mua. Bả kêu chợ đi chợ, rồi bảo thiếu tiền, mượn xíu lát trả, ai dè. Xe ôm đã nghèo còn gạt nữa. Rầu quá cô ơi. May các chú công an bắt được rồi”, ông kể chuyện.

Giọng đứt quãng, ông kể: Mỗi ngày ông dậy từ 5-6h sáng để chạy xe, đến 20-21h mới về. Ngày ít ngày nhiều, nhưng từ hồi có xe ôm công nghệ, những người chạy xe truyền thống như ông khó khăn hơn.

“Bả kêu chở bà đi mua đồ ở chợ An Đông. Tới chợ, tui đợi ngoài, bả vào trong mua đồ. Tới mấy phút sau, bả chạy ra nói bả thiếu tiền mua hàng muốn mượn 900.000 ngàn lát về trả thêm. Nhìn bả đã lớn tuổi vậy tui cũng tội nên sẵn có 1 triệu người ta đưa tiền hàng chưa mua được, tui cho bả mượn luôn. Tui không kịp hỏi số điện thoại, bả mượn xong thì nói điện thoại gì đó size X, size L…”, ông nói.

Tuy nhiên, cũng có chút lo lắng nên ngay sau đó ông chạy vào luôn thì ai dè người đàn bà này đã ra hướng khác bỏ đi. “Tui la lớn mà bả chạy mất rồi. Có mấy chú công an đuổi theo. Xe ôm đã nghèo còn bị gạt nữa. Sau các chú công an nói đã bắt được rồi, còn có cả đồng bọn. Bên công an phường nói tui lớn tuổi rồi, thôi về nghỉ ngơi, các chú làm xong thủ tục thì mai mời tui lên nhận tiền lại, rồi tui trả người ta”, ông trầm ngâm.

Nghĩ vậy chớ ông đã được nghỉ đâu. Về cụ lại tiếp tục chạy xe để kiếm bát cơm qua ngày. “Thôi để tui chở khách đi đã nha”, cụ ông nói rồi tắt máy.



Huỳnh Thị Ngọc Dung và Hồ Tiểu Bình (áo đỏ) tại cơ quan điều tra.

Chiêu độc đánh vào lòng thương



Công an cho biết Hồ Tiểu Bình đã bị bắt một lần, nay lại tiếp tục tái phạm. Thủ đoạn của người phụ nữ này là chuyên nhắm người lái xe ôm truyền thống, lấy điện thoại, lấy tiền.

“Người này cứ thuê xe ôm đi, kêu lấy hàng, lúc sau ra bảo thiếu tiền muốn mượn. Mượn được tiền rồi thì lẩn lẩn chạy mất. Bác xe ôm nào không có tiền thì người này mượn điện thoại, kêu để gọi cho người thân mang tiền ra, vừa đi vừa nói chuyện làm người ta mất cảnh giác rồi cũng ôm luôn điện thoại của người ta chạy mất”, trinh sát chia sẻ.

Theo đó, tổ tuần tra đã theo người này một thời gian khá dài. Bắt được là một chuyện nhưng làm sao để xử lý được người này mới là vấn đề quan trọng.

“Hôm nay, tổ tuần tra liên quận gồm: Đội 3 (Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự), Hình sự quận 3, hình sự quận 10 đang trên đường làm nhiệm vụ thì phát hiện hai người phụ nữ trên tại đường Lý Thái Tổ. Hai người đi chung trên 1 xe máy.

Vào con hẻm trên đường Nguyễn Thiện Thuật, người phụ nữ ngồi sau xuống xe kêu bác xe ôm chở đến chợ An Đông. Người kia thì chạy trước. Vụ việc sau đó thì như cụ ông đã kể. Chúng tôi theo dõi, bắt quả tang đối tượng và tang vật, đưa về trụ sở công an phường 9, quận 5 để điều tra xử lý”, trinh sát kể ngắn gọn.



Phương tiện và tang vật thu giữ.

Qua làm việc, Hồ Tiêu Bình khai nhận trước đó khoảng 2 tiếng từng thực hiện một vụ tương tự. Tại chợ Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình). Nạn nhân cũng là một người xe ôm, bị người này lừa lấy điện thoại. Thông tin ban đầu, người phụ nữ này không nghề nghiệp, không nơi cư trú ổn định.



Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ. Số tiền 1 triệu kia đã lấy lại được nhưng niềm tin đã mất của những người xe ôm bị lừa thì liệu có lấy lại? Câu nói của ông Nhân vẫn khiến tôi ám ảnh: “Chắc mai mốt tui phải cẩn thận hơn, xe ôm đã nghèo còn bị gạt nữa. Nhưng mà thấy người ta bị nạn, không giúp sao đành cô ha? Thôi, tui chở khách đi cái đã nha cô”.

*Chúng tôi đã thay đổi tên nạn nhân.