Khởi tố 1 Đội phó Đội thuế lạm dụng chức vụ, quyền hạn

Tối 23-02, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Xuân Huy (31 tuổi) tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Bị can Huy nguyên là Phó Đội trưởng Đội kiểm tra thuế 1 thuộc Chi cục thuế quận Ninh Kiều, Cần Thơ.



Bị can Nguyễn Xuân Huy tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Cùng ngày cơ quan điều tra đã thi hành Lệnh khám xét nơi ở của bị can Huy ở số 157 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, qua đó thu giữ nhiều tài liệu quan trọng có liên quan đến vụ án.

Nay Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ thông tin đến các doanh nghiệp là bị hại trong vụ án nêu trên liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố, địa chỉ Số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để được hỗ trợ và phối hợp điều tra mở rộng vụ án.