Khởi tố 4 kẻ tổ chức, môi giới 400 người trốn đi nước ngoài

Ngày 26-10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra, thông báo tìm nạn nhân trong vụ án Lê Duy Anh (40 tuổi, trú xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cùng động bọn can tội “tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”.



Một số người là nạn nhân làm việc, trình bày với phóng viên báo chí.

Theo cơ quan An ninh điều tra, Lê Duy Anh - Giám đốc Trung tâm Đào tạo tư vấn du học Chấn Hưng (Hà Nội) không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Tuy nhiên, nhưng từ tháng 9-2015 đến tháng 1-2019, Anh và Hoàng Văn Toản (57 tuổi, trú thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, Hải Dương) đã câu kết với Trần Thị Thành (60 tuổi, trú tại phường Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An), Hồ Thị Hằng (54 tuổi, trú phường Trường Thi, TP Vinh), Trần Thị Hà (45 tuổi, trú xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An), Trương Thị Hoa (trú Hà Nội)… để tuyển người lao động đi làm việc tại Úc.

Các nghi can trên đã nhận khoảng hơn 400 hồ sơ và hàng trăm nghìn USD để làm thủ tục xuất cảnh Úc cho các lao động. Tuy nhiên, đến nay chưa một lao động nào được xuất cảnh. Các nạn nhân chủ yếu quê Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị...

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Duy Anh, Trần Thị Thành, Hồ Thị Hằng và Trần Thị Hà cùng về tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An thông báo cho nhân dân biết, ai đã từng nộp tiền, hồ sơ cho các đối tượng trên để làm thủ tục đi Úc xuất khẩu lao động thì trực tiếp đến Cơ quan An ninh điều tra (địa chỉ: Cầu vượt Quán Bánh, đường Nghệ An Xiêng Khoảng, xóm 2, xã Nghi Phú, TP Vinh) gặp Thiếu tá Phan Xuân Hùng, điều tra viên, số điện thoại 0915120981 hoặc 0975515343 để được giải quyết.

Trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày ra thông báo này, nếu các tổ chức, cá nhân không đến liên hệ làm việc thì Cơ quan An ninh điều tra sẽ xử lý theo quy định.