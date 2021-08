Ngày 26-8, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho hay Công an thị xã Long Mỹ vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Lai (giả danh Đại tá quân đội thông chốt kiểm soát phòng, chống COVID-19 bất thành) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy.



Nghi can Nguyễn Văn Lai. Ảnh: KM

Trước đó, sáng 17-8, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 đoạn cầu Giồng Sao (phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ) yêu cầu một người đàn ông trong trang phục quân đội, mang hàm đại tá, điều khiển xe máy 59N1-538.16 dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, người này không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện mà còn tăng ga bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã truy đuổi và ngăn chặn được người này cách đó khoảng 3 km và đưa về trụ sở phường Vĩnh Tường làm việc.

Qua đấu tranh, khai thác, người đàn ông này đã khai nhận với cơ quan chức năng tên thật là Nguyễn Văn Lai (54 tuổi, quê huyện Phú Tân, Cà Mau). Đồng thời ông Lai thừa nhận không công tác hoặc làm bất cứ công việc gì liên quan đến quân đội.

Trong thời gian công an đang tạm giữ nghi can Lai để điều tra thì ông NQH (55 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ) đến cơ quan Công an tố giác Lai giả mạo đại tá quân đội để lừa tiền ông. Cụ thể, nghi can Lai nhiều lần mặc trang phục quân đội và tự xưng là đại tá Nguyễn Minh Thành, Thanh tra Bộ Quốc Phòng để tiếp xúc, tạo lòng tin với ông H.

Sau đó, Lai gọi điện cho ông H. nói người quen đang tiếp khách nhưng thiếu tiền nên nhờ ông H. chuyển 5 triệu đồng vào tài khoản của Lai để chuyển cho người quen, vài ngày sau sẽ trả lại. Do tin tưởng Lai là quân nhân thật, ông H. đã chuyển tiền trên cho Lai, thế nhưng cho đến nay Lai chưa trả lại.

Làm việc với cơ quan chức năng, nghi can Lai thừa nhận hành vi lừa đảo ông H. để chiếm đoạt số tiền trên, dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân.