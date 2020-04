Lên Facebook bán SIM số đẹp chiếm đoạt 200 triệu

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã chủ trì phối hợp với Công an xã Vĩnh Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) vừa bắt giữ Nguyễn Đình Tuấn (27 tuổi, trú xã Vĩnh Thành) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Nguyễn Đình Tuấn. Ảnh: Công an Nghệ An

Khám xét nơi ở của Tuấn, Công an huyện Nghi Lộc thu giữ hai thẻ ATM, điện thoại hơn 15 triệu đồng và một số tài liệu, vật chứng khác.

Theo công an, Tuấn đã lập hai tài khoản Facebook ảo để rao bán SIM điện thoại giá rẻ, vải kháng khuẩn và khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19.

Khi khách muốn mua SIM điện thoại, Tuấn yêu cầu khách hàng đặt cọc từ 2 triệu đến 20 triệu vào một số tài khoản ngân hàng. Khi nhận được tiền, Tuấn chặn Facebook và điện thoại.

Từ tháng 9-2019 đến khi bị bắt giữ, Tuấn đã lừa khoảng 10 người, chiếm đoạt khoảng 200 triệu đồng.

Công an huyện Nghi Lộc đang mở rộng điều tra và yêu cầu ai là nạn nhân của Tuấn liên hệ cơ quan công an để được giải quyết.