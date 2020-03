Nhân viên bệnh viện bị hành hung vì nhắc đeo khẩu trang

Ngày 31-3, Bệnh viện (BV) Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết đã có báo cáo gửi các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc một nhân viên an ninh của BV bị hành hung vì nhắc nhở người khác đeo khẩu trang.

Nam thanh niên (áo trắng) hành hung nhân viên an ninh của BV vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang. Ảnh: BVCC



Trước đó, khoảng 23 giờ đêm 30-3, một chiếc ô tô đưa bệnh nhân bị tai nạn giao thông vào BV cấp cứu. Trên xe có bốn người, ba người đeo khẩu trang (gồm bệnh nhân) và một người không đeo.

Khi thấy nam thanh niên không đeo khẩu trang bước vào Trung tâm cấp cứu chống độc, ông Trần Phi Long (nhân viên an ninh) tiến lại gần, hướng dẫn người này đeo khẩu trang nhằm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và ngồi ở khu vực chờ để các y bác sĩ tiến hành cấp cứu bệnh nhân.

Tuy nhiên, khi được yêu cầu đeo khẩu trang, ngay lập tức, nam thanh niên áo trắng có những lời nói lăng mạ, chửi bới, xúc phạm và thách thức ông Long.

Đỉnh điểm, người này xô ngã, liên tục đấm vào mặt và đầu nam nhân viên an ninh. Trước sự việc nghiêm trọng, đội an ninh phản ứng nhanh của BV đã kịp thời tới can ngăn, yêu cầu thanh niên ra khỏi cổng BV để đảm bảo an ninh cũng như tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

BV đa khoa Hùng Vương cho biết ông Long bị choáng, thâm tím vùng hố mắt và sưng nề vùng mặt.

BV lên án hành vi của nam thanh niên nói trên, thể hiện sự manh động, côn đồ, đi ngược lại những nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.