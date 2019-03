Thủ dao kiếm, lựu đạn chuẩn bị đi truy sát đối thủ thì bị bắt

Ngày 17-3, Công an TX.Thuận An (Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ 21 thanh niên để điều tra về hành vi gây rối cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.



Số dao, kiếm, súng tự chế nhóm thanh niên chuẩn bị để đi thanh toán đối thủ.

Trước đó, chiều ngày 16-3 nhận được tin báo có hàng chục thanh niên chuẩn bị hung khí đang tập trung tại một bãi đất trống thuộc khu phố Hòa Lân 2 (phường Thuận An, thị xã Thuận An) chuẩn bị đi thanh toán nhau. Ngay lập tức, đội Cảnh sát hình sự (Công an thị xã Thuận An) đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ tiến hành vây bắt nhóm thanh niên này.

Khi phát hiện lực lượng vây bắt hàng chục thanh niên với hung khí trên tay bỏ chạy toán loạn. Nhưng ngay lập tức bị lực lượng Công an khống chế tóm gọn.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ hàng chục mã tấu, tuýt sắt, 2 quả lựu đạn, nhiều bịch ma túy tổng hợp và nhiều hung khí khác.



Hai quả nghi là lựu đạn cơ quan công an giữ khi bắt giữ nhóm thanh niên này

Bước đầu nhóm thành niên này khai nhận, ngày 16-3 Lê Hoàng Phúc (29 tuổi, ngụ tại Bình Dương) cùng một số người khác đến một tụ điểm đá gà tại phường An Phú (thị xã Thuận An) để chơi đá gà ăn tiền với L.V.H. Tại đây, nhóm của Phúc thắng được 2,7 triệu đồng, thế nhưng L.V.H chỉ trả cho cho Phúc có 2,5 triệu đồng.

Bực tức, Phúc bỏ về gọi thêm hàng chục đàn em mang hung khí đến tập trung để thanh toán L.V.H để trả thù. Chưa kịp ra tay thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Được biết, Phúc và một số thanh niên bị bắt đã từng có tiền án về mua bán trái phép chất ma túy, gây rối trật tự công cộng, cướp…

Công an thị xã Thuận An vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.