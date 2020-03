Tông vào container dừng bên đường, 1 thanh niên tử vong

Đến sáng 30-3, hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng trên địa bàn TP Thuận An (Bình Dương) đã được khám nghiệm xong.



Lực lượng chức năng, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, khuya 29-3, nam thanh niên chạy xe máy 38D1-199.29 trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn hướng từ TP Dĩ An đi TP Thủ Dầu Một, tới đoạn qua phường An Phú, TP Thuận An thì tông vào đuôi xe container 61C-185.18 đang đừng bên lề đường.

Sự việc khiến nam thanh niên ngã ra đường tử vong tại chỗ.



Trước đó, 2 nam thanh niên cũng tử vong tại đoạn đường này. Ảnh: KD

Trước đó, cũng tại đoạn đường này, Hoàng Văn Đ. (26 tuổi) chở Lăng Văn T.(19 tuổi, cùng ngụ tại Đắk Nông) trên xe máy 48D1-318.67 cũng đâm vào đuôi xe đầu kéo 51C-682.87 đang dừng bên lề đường, cả hai tử vong.