Ngày 29-12, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa triệt phá tụ điểm cờ bạc quy mô lớn trong vườn dừa có dịch vụ phục vụ ăn uống tại chỗ.

Thông tin ban đầu, trước đó và trưa 28-12, công an tiếp nhận được tin báo tố giác về việc có hàng chục người tụ tập đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền tại khu vườn dừa thuộc ấp Phước Long, xã Lộc Hòa gây mất an ninh trật tự địa phương.

Ngay lập tức, Công an huyện Long Hồ, phối hợp với Đồn Công an khu công nghiệp Hòa Phú và Công an xã Lộc Hòa kiểm tra. Thấy lực lượng công an, những người cảnh giới liền báo động cho các con bạc bỏ chạy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ công an đã kịp thời khống chế và bắt giữ 14 người.



Tụ điểm cờ bạc trong vườn dừa vừa bị công an triệt phá. Ảnh: CACC

Tang vật thu giữ gồm hai con gà hơn 19 triệu đồng trên chiếu bạc và hơn 340 triệu đồng trên người những người chơi.

Theo công an, tụ điểm đánh bạc được tổ chức tinh vi, che chắn tạo khép kín rất khó tiếp cận, nơi đây còn cung cấp cả dịch vụ ăn, uống và nghỉ ngơi cho người chơi.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.