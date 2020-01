Túng tiền giáp Tết, nam quản lý dàn cảnh cướp tài sản công ty

Ngày 15-1, công an quận 7, TP.HCM tạm giữ Võ Minh Khánh (SN 1995, ngụ quận 7, TP.HCM), Hồ Ngọc Hiển (SN 1988) và Đặng Hoàng Quốc Bảo (SN 1993, cùng ngụ huyện Nhà Bè. TP.HCM) để điều tra về hành vi Chiếm đoạt tài sản.



Theo điều tra, Khánh là nhân viên công ty BEST-EXPRESS (phường Phú Thuận, quận 7). Nam thanh niên phụ trách quản lý nhân viên, quản lý đơn hàng, nhận và giao tiền của khách hàng về cho công ty.



Khánh (bên phải ngoài cùng) cùng hai người bạn tại cơ quan điều tra. Ảnh HT

Do thường xuyên giao dịch tiền bạc, nam nhân viên nhiều lần lấy tiền của công ty tiêu xài và dùng tiền tháng sau bù vào tháng trước.

Đến thời điểm giáp Tết, Khánh đã lấy của công ty 90 triệu đồng. Do lo ngại công ty tất toán cuối năm bị thâm hụt nên người này bàn cách cùng hai người bạn là Hiển và Bảo dàn cảnh cướp.

Sau khi phân công vai trò, chiều 6-1, Khánh lấy tiền của công ty cho vào balo rồi đi giao như thường lệ.

Khi Khánh chạy đến bãi đất trống số A47 Cao Thị Chính (phường Phú Thuận, quận 7) thì Hiển và Bảo điều khiển xe máy giả vờ ép xe để Khánh ngã rồi lấy đi balo chứa tiền bên trong đúng như kịch bản đã bàn sẵn.

Nam nhân viên giả bộ hô hoán, kêu cứu và lên công ty hoang báo việc bị cướp. Vụ việc cũng được trình báo với công an với sô tiền bị mất là hơn 225 triệu.

Công an vào cuộc điều tra, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh xác định lời khai của Khánh có nhiều mâu thuẫn. Những nợ nần của anh ta cũng bị bại lộ nhưng người này quanh co, một mực khẳng định bị cướp.

Qua thời gian đấu tranh, Khánh cuối cùng phải nhận tội và khai ra vai trò của hai người bạn.

Hôm 14-1, Bảo và Hiển cũng bị công an bắt.