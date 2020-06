Vén mùng trộm điện thoại nhà này rồi sang nhà khác trốn

Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Huỳnh Văn Thi (24 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) về tội trộm cắp tài sản.



Bị can Huỳnh Văn Thi. Ảnh: QUỲNH MINH

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 27-5, Thi thuê xe đò đi từ Đồng Tháp sang huyện Chợ Mới trộm cắp tài sản.

Khi đi đến khu vực ấp Long Bình, xã Long Điền A, Thi phát hiện nhà ông Lý Kỳ Ph. có sơ hở nên đột nhập.

Vào bên trong nhà, Thi vén mùng người thân của ông Ph. đang ngủ lấy trộm hai điện thoại di động Iphone X và OPPO rồi tẩu thoát.



Điện thoại tang vật. Ảnh: QUỲNH MINH

Do lúc này trời hừng sáng, Thi sợ lộ nên lẩn trốn phía sau nhà người dân gần đó và bị bắt giữ, giao cho công an.

Huỳnh Văn Thi có tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản.