Vụ 2 cha con bị chém: Công an huyện đã khởi tố vụ án

(PLO)- Liên quan đến việc ông Đỗ Văn Hùng (xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hải Phòng) và người con trai bị một nhóm người tấn công gây thương tích (Pháp Luật TP.HCM đã phản ảnh vào cuối năm 2019), thông tin từ Công an huyện An Lão cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án.