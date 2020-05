Xe tải tông chết người ở Phú Yên chạy về Hà Nội trốn

Chiều 31-5, lãnh đạo Công an huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết cơ quan này đã tìm được chiếc xe cùng tài xế tông chết người vào rạng sáng 19-5 trên quốc lộ 1 đoạn qua thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An.

Công an xác định xe tải tông chết người có biển số 29H-164.02 của ông Hà Thế Oai (ngụ xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội). Tài xế gây tai nạn là Nguyễn Công Anh (39 tuổi, ngụ cùng địa phương với chủ xe).



Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: KN

Bước đầu, tài xế Nguyễn Công Anh khai trên đường chở hàng từ TP.HCM về Hà Nội trên quốc lộ 1, khi đến đoạn qua xã An Dân, xe tải 29H-164.02 đâm vào đuôi xe máy của ông Nguyễn Kim Hùng (37 tuổi, ngụ phường Phước Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa) đang lưu hành chạy cùng chiều phía trước.

Sau khi gây tai nạn, ông Anh điều khiển xe tải tiếp tục chạy về Hà Nội.

Lái xe Nguyễn Công Anh khai không biết tình trạng người đi xe máy trong vụ tai nạn, sau này đọc báo và mạng xã hội mới biết nạn nhân đã chết.



Theo lãnh đạo Công an huyện Tuy An, kết quả khám nghiệm hiện trường cùng thu thập thông tin cho thấy phương tiện liên quan đến vụ tai nạn là loại xe tải lớn, có lốp đôi, gầm máy cao, lưu hành trên quốc lộ 1 hướng nam - bắc.

Công an huyện Tuy An đã sàng lọc 137 ô tô các loại, kết hợp với dấu vết hiện trường để xác định xe gây tai nạn có màu sơn trắng, trọng tải lớn. Công an huyện Tuy An đã phân công nhiều tổ công tác, chia ra nhiều mũi ở các địa phương từ Phú Yên trở ra Bắc để điều tra, xác minh.

Sau nhiều ngày truy tìm, Công an huyện Tuy An đã xác định chiếc xe tải trên nên phối hợp với Công an huyện Đông Anh làm việc với chủ xe, tài xế xe tải gây tai nạn.

Ông Nguyễn Công Anh được chủ xe Hà Thế Oai thuê lái xe chở hàng thì xảy ra vụ tai nạn. Hiện Công an huyện Tuy An đã đưa chiếc xe gây tai nạn về tạm giữ để phục vụ điều tra.