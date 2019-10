Các quốc gia châu Âu ráo riết ngăn chặn dịch Listeria

Sau đợt bùng phát đại dịch Listeria vào đầu năm 2017 và đến tháng 9-2018 mới kết thúc tại Nam Phi. Mới đây, theo Food Safety News, cơ quan kiểm soát chất lượng của nước này (NRSC) sẽ áp dụng những quy định mới về an toàn thực phẩm. Trước mắt, những doanh nghiệp kinh doanh sản xuất mặt hàng thịt đông lạnh, thịt chế biến sẵn sẽ được phép khắc phục với các sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn. Nhưng nếu tái phạm để các sản phẩm thịt kém chất lượng bày bán ra thị trường thì các doanh nghiệp này sẽ bị rút giấy phép kinh doanh và đối mặt với án phạt nghiêm khắc hơn.

Đại dịch Listeria đã gây bệnh cho 948 người và cướp đi sinh mạng của 180 người dân Nam Phi. Bệnh Listeria là do vi khuẩn Listeria monocytogenes gây ra. Bệnh chủ yếu ảnh hưởng tới phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, người già và những người suy giảm hệ miễn dịch. Những người nhiễm bệnh này dễ mắc các chứng bệnh khác như viêm não, phụ nữ có thai nếu chẳng may nhiễm bệnh sẽ dễ bị sinh non và sảy thai. Vi khuẩn Listeria monocytogenes dễ tìm thấy trên các thực phẩm rau xanh trồng ở vùng đất nhiễm khuẩn, thịt chế biến ở những động vật bị nhiễm loại vi khuẩn này.



Chính quyền Nam Phi buộc các công ty sản xuất thịt chế biến sẵn phải có biện pháp khắc phục. Ảnh: Internet

Để tránh dịch Listeria lây lan trên diện rộng, các quốc gia châu Âu cũng đang ráo riết điều tra để ngăn chặn đại dịch bùng phát. Tại Đức, các quan chức ở quận Waldeck-Frankenberg đã đóng cửa cơ sở sản xuất chế biến thịt hộp của Công ty Wilke Waldecker Fleisch-und Wurstwaren. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng buộc công ty này thu hồi những sản phẩm xúc xích chế biến sẵn của mình để mở rộng điều tra. Truyền thông Đức cho biết đã có 40 người nhiễm dịch Listeria, hai người trong số đó đã tử vong.

Trước nguy cơ bùng phát đại dịch, cơ quan an toàn thực phẩm và sức khỏe của Áo (AGES) đã đưa ra cảnh báo cho người dân nên cẩn trọng đối với các sản phẩm thịt và xúc xích có nguồn gốc từ Đức. Các cơ quan an ninh và cơ quan y tế của Áo cũng bắt đầu điều tra về vụ việc diễn ra vào tháng 12 năm ngoái khi 13 người nhiễm khuẩn Listeria, trong đó có một trường hợp tử vong do ăn pa tê gan.



Cơ quan an toàn thực phẩm và sức khỏe của Áo cảnh báo người dân nên cẩn trọng trước sản phẩm thịt và xúc xích có xuất xứ từ Đức. Ảnh: Internet

Quốc gia khác tại châu Âu là Hà Lan cũng đưa ra báo cáo về đại dịch Listeria đang bùng phát tại nước này. Viện Sức khỏe cộng đồng và Môi trường quốc gia Hà Lan đã đưa ra số liệu có 80 trường hợp nhiễm dịch Listeria mỗi năm. Theo phân tích của cơ quan chức năng nước này, có 20 trường hợp nhiễm bệnh do sử dụng thực phẩm thịt chế biến sẵn trong suốt hai năm qua. Trong đó có ba ca tử vong và một phụ nữ sẩy thai.