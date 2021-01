Vì sao người tiểu đường nên ăn hạt hạnh nhân?

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, những người mắc bệnh tiểu đường thường có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch cao.



Ăn hạt hạnh nhân tốt cho người mắc bệnh tiểu đường. Ảnh: NGUYÊN VÕ

Để giảm nguy cơ biến chứng ở người mắc bệnh tiểu đường, bệnh nhân nên áp dụng chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh. Có nhiều loại hạt tốt cho người mắc bệnh tiểu đường, đặc biệt là hạt hạnh nhân.

Hạnh nhân là một nguồn cung cấp protein, chất xơ, đồng, kẽm và selen tốt cho cơ thể. Ngoài ra, đây cũng là một nguồn cung cấp vitamin, canxi và magiê.

Ngoài ra, hạnh nhân còn là một nguồn cung cấp chất béo không bão hòa đơn, chất béo này không chỉ tốt cho tim mạch mà còn tốt cho người mắc bệnh tiểu đường. Ăn hạt hạnh nhân hàng ngày có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim ở những người mắc bệnh tiểu đường, Theo The Health Site.

Bên cạnh đó, ăn hạnh nhân còn giúp chúng ta cảm thấy no, từ đó có thể kiểm soát cân nặng. Việc kiểm soát cân nặng rất quan trọng đối với bệnh nhân tiểu đường, do thừa cân, béo phì có thể khiến cho bệnh tiểu đường trở nên nghiêm trọng hơn, theo The Health Site.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, người mắc bệnh tiểu đường nên ăn 8-10 hạt hạnh nhân mỗi ngày và nên tiêu thụ hạnh nhân ở dạng thô, không ướp muối.