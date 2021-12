Mới đây, tôi và công ty nơi làm việc đã thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. Xin hỏi, theo quy định hiện nay, thời gian để cho công ty thanh toán các khoản tiền liên quan, sổ BHXH là bao nhiêu ngày?

Bạn đọc nguyenle…@gmail.com

Luật sư Từ Tiến Đạt, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 48 Bộ luật Lao động 2019 quy định trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên.

Thời gian có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày nếu rơi vào các trường hợp như: Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm; do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế…

Ngoài ra, người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại bản chính giấy tờ khác (nếu giữ) cho người lao động (NLĐ).

NSDLĐ cũng phải có trách nhiệm cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu NLĐ có yêu cầu.

Theo quy định hiện nay tại Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành thì thời gian để hoàn tất thủ tục chốt sổ BHXH là 15 ngày. Do đó, sau khi NSDLĐ làm thủ tục chốt BHXH xong thì phải có trách nhiệm trả lại cho NLĐ.

Như vậy, sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, các bên phải có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ, hoàn tất các thủ tục, giấy tờ trong thời gian quy định trên.