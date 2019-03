Công an cảnh báo nạn chuốc thuốc mê, cướp tài sản

Thuốc mê quá liều, nạn nhân có thể tử vong PGS-TS-dược sĩ Nguyễn Hữu Đức, nguyên giảng viên chính khoa Dược ĐH Y Dược TP.HCM, cho biết hiện nay các đối tượng thường sử dụng thuốc an thần gây ngủ loại mạnh hoặc thuốc gây mê dạng khí bay hơi để ức chế hệ thần kinh trung ương, làm nạn nhân đi vào giấc ngủ hoặc đi vào hôn mê, mất hoàn toàn ý thức, phản xạ khiến họ bất động rồi ra tay cướp tài sản. Nếu nạn nhân bị chuốc thuốc an thần gây ngủ hoặc thuốc mê liều lượng vừa phải thì không việc gì, tuy nhiên nếu quá liều, nạn nhân có thể ngưng thở do suy hô hấp và có thể tử vong. Thông thường kẻ gian sử dụng bất kể liều lượng, miễn đạt được mục đích nên càng nguy hiểm.

PGS-TS Nguyễn Hữu Đức cũng chia sẻ nếu đúng là thuốc mê được bán rộng rãi như vậy, các cơ quan chức năng nên kiểm tra, xử lý mạnh tay, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. HOÀNG LAN ghi