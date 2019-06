Đề xuất phạt chủ xe không sang tên: Có cần thiết?

Theo đề xuất mới của Cục CSGT (C08, Bộ Công an), trước khi bàn giao xe cho tổ chức, cá nhân mua hoặc được tặng, cho thì chủ xe phải thu hồi, nộp lại đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe. Nếu không thực hiện thủ tục sang tên đổi chủ, không chỉ người mua mà cả người bán cũng sẽ bị xử phạt.



Tôi có mấy ý kiến như sau:

Thủ tục sang tên xe hiện nay: Nhanh, gọn

Tôi thường xuyên đi làm thủ tục sang tên xe nên biết rằng theo quy định hiện hành, công việc đầu tiên là cả bên bán và bên mua chuẩn bị những giấy tờ cần thiết ví dụ như CMND, sổ hộ khẩu và giấy đăng ký xe. Sau đó, cả hai cùng ra phòng công chứng hoặc văn phòng công chứng bất kỳ để làm hợp đồng mua bán xe. Nếu trong trường hợp bên bán và bên mua khác tỉnh/TP thì phải đi rút hồ sơ gốc tại nơi đăng ký xe ban đầu. Nếu bán xe cho người trong cùng một tỉnh thì bỏ qua bước này.

Làm được những việc như trên coi như là đã hoàn thành được nửa quy trình sang tên xe, công việc tiếp theo là của người mua. Sau khi đi công chứng hợp đồng mua bán và nhận các giấy tờ xe từ người bán thì người mua phải đi đóng thuế trước bạ tại chi cục thuế quận/huyện nơi mình cư trú. Hồ sơ đi đóng lệ phí trước bạ gồm: Giấy đăng ký xe, hợp đồng mua bán, CMND, hồ sơ gốc của xe (nếu mua bán khác tỉnh), tờ khai lệ phí trước bạ xe theo mẫu.

Công việc cuối cùng là người mua đem hồ sơ nộp vào công an quận/huyện nơi mình đang cư trú để làm thủ tục sang tên đổi chủ. Cơ quan công an có trách nhiệm giải quyết trong vòng 2-7 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ. Cơ quan công an sẽ cấp cho chủ xe mới một giấy đăng ký tạm thời. Giấy đăng ký tạm thời chỉ có hạn sử dụng trong khoảng thời gian chờ được cấp đăng ký mới.

Như vậy, sẽ không có gì đáng để bàn nếu như bên bán xe có thiện chí bán và giao đầy đủ giấy tờ xe (xe hợp pháp, không phải xe gian, xe trộm cắp) cho bên mua. Công việc đi sang tên xe vì thế không có gì khó khăn, thời gian hoàn thành nhanh chóng.



Xe ô tô là tài sản có giá trị lớn nên rất ít có trường hợp người mua không thực hiện việc sang tên. Ảnh: TUYẾN PHAN

Theo đề xuất mới: Coi chừng rối!

Nếu như theo đề xuất mới được áp dụng, tôi hiểu rằng người mua chỉ có trong tay hợp đồng mua bán xe mà không nhận được giấy tờ xe nào từ người bán (bởi người bán phải cầm giấy tờ đi làm thủ tục sang tên xe). Vậy thì vấn đề ở đây là khi người mua đi đóng thuế trước bạ, liệu cơ quan thuế có cho làm thủ tục không? Nếu người bán không đi làm thủ tục sang tên thì người mua có được cơ quan công an cho làm thủ tục sang tên đổi chủ hay không? Bởi vì lúc đó trong tay người mua chỉ có hợp đồng mua bán.

Mặt khác, khoảng thời gian yêu cầu người bán nộp lại giấy tờ (bảy ngày) thì người mua vẫn phải đợi để làm thủ tục tại cơ quan công an. Trong khi nếu áp dụng quy định hiện hành thì người mua đã làm xong thủ tục sang tên xe, thậm chí là đã lấy được giấy đăng ký xe mới rồi.

Tóm lại, theo tôi đề xuất mới của Cục CSGT có thể đem lại sự bất cập, rắc rối khi áp dụng.