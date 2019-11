Sẽ xử phạt người đánh SV thực tập báo Pháp Luật TP.HCM

Sáng 31-10, trao đổi với chúng tôi về việc một sinh viên thực tập báo Pháp Luật TP.HCM trong quá trình tác nghiệp tại chùa Diệu Pháp đã bị người bán cá phóng sinh hành hung, Trung tá Đặng Văn Nghiêm (Trưởng Công an phường 13, quận Bình Thạnh) cho biết như trên.



Theo Trung tá Nghiêm, sau khi sự việc xảy ra, công an phường đã mời các bên đến làm việc. Tại buổi làm việc, bà Lê Thanh V. cho biết có dùng tay đánh vào mặt Kiều Thư, là sinh viên thực tập báo Pháp Luật TP.HCM và đã thừa nhận hành vi của mình là sai trái. Công an phường cũng đã có báo cáo nhanh vụ việc này đến lãnh đạo công an quận. Đồng thời, qua trao đổi xin ý kiến của lãnh đạo công an quận, công an phường đã đề xuất xử lý hành chính đối với Lê Thanh V. và Nguyễn Thế H., người đã dùng tay bóp cổ một người trong chùa sau đó.

Cụ thể, công an phường đề xuất mức phạt 2,5 triệu đồng đối với hành vi cố ý gây thương tích, xâm hại đến sức khỏe người khác theo Nghị định 167/2013. Ngoài ra, công an phường cũng đề xuất phạt ba trường hợp bán cá trước cổng chùa Diệu Pháp với mức phạt 200.000 đồng về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng.



Công an có mặt thường trực để bảo vệ an ninh trật tự khu vực đã xảy ra vụ việc gây rối trật tự tại chùa Diệu Pháp. Ảnh: MINH TÂM

“Theo chỉ đạo của Đảng ủy phường 13, hiện công an phường đã bố trí lực lượng chốt chặn tại cổng chùa để bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực. Đối với việc giải quyết vấn đề này triệt để thì phải chờ UBND phường báo cáo lên UBND quận để có hướng giải quyết cụ thể” - Trung tá Nghiêm cho biết thêm.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh (Phó Chủ tịch UBND phường 13, quận Bình Thạnh) cho hay, liên quan đến tình hình an ninh trật tự, các hành vi gây rối trật tự công cộng cũng như hành hung CTV báo Pháp Luật TP.HCM; Đảng ủy, UBND phường 13 đã chỉ đạo công an phường xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đối với hành vi mua bán chim, cá lấn chiếm lòng, lề đường; UBND phường 13 đã tiếp tục lập biên bản xử lý vi phạm hành chính; đồng thời sẽ báo cáo UBND quận các nội dung trên để xin ý kiến chỉ đạo trong thời gian tới để giải quyết dứt điểm tình trạng mua bán chim, cá phóng sinh và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực chùa Diệu Pháp.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sáng 30-10, sau khi đăng tải bài viết “Bắt cá phóng sinh còn hành hung Phật tử, đánh công an”, báo tiếp tục nhận được thông tin chùa Diệu Pháp (trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, TP.HCM) vừa đóng cổng chùa cũ, di dời cổng chùa đến địa điểm mới cách cổng cũ khoảng 50 m để tránh tình trạng nhiều người chích điện cá phóng sinh rồi đem lên ngay cổng chùa Diệu Pháp bán lại. Tuy nhiên, khi cổng di dời thì các hộ buôn bán chim, cá phóng sinh vẫn tiếp tục di dời đến cổng chùa mới để bán.

Sinh viên thực tập Kiều Thư được báo Pháp Luật TP.HCM cử đến chùa Diệu Pháp để ghi nhận thông tin nói trên. Khi Kiều Thư đến trước cổng chùa Diệu Pháp cũng là lúc lực lượng chức năng phường 13, quận Bình Thạnh đang cưỡng chế, giải tỏa các điểm buôn bán chim, cá phóng sinh lấn chiếm lề đường trước cổng mới của chùa. Kiều Thư đã chuẩn bị máy để ghi nhận các hình ảnh đang cưỡng chế.

Tuy nhiên, khi Kiều Thư chuẩn bị ghi hình thì bị một phụ nữ buôn bán chim, cá phóng sinh tên V. túm lấy tóc, tát nhiều lần vào đầu và có những lời lẽ xúc phạm.