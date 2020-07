Hiện nay, tôi chỉ đăng ký tạm trú tại nhà chồng ở quận 4, chưa đăng ký thường trú ở nơi này.



Vậy cho tôi hỏi có làm được căn cước công dân (CCCD) tại nơi tạm trú là quận 4 được không?

Bạn đọc Bảo Ngọc (TP.HCM)

Luật sư Lê Văn Bình, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Điều 16 Thông tư 07/2016 (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 40/2019) của Bộ Công an quy định về phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD như sau:

Cơ quan quản lý CCCD công an cấp huyện tiếp nhận hồ sơ giải quyết các trường hợp cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân có nơi đăng ký thường trú tại địa phương đó.

Cơ quan quản lý CCCD cấp tỉnh giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân có nơi đăng ký thường trú tại địa phương đó. Cơ quan quản lý CCCD cấp tỉnh còn cấp đổi, cấp lại CCCD (không phải cấp lần đầu) cho công dân có nơi đăng ký thường trú tại tỉnh, TP trung ương khác.

Như vậy, trường hợp cấp thẻ CCCD lần đầu thì công dân phải đến công an cấp huyện hoặc công an cấp tỉnh nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để thực hiện. Do đó, trường hợp này chị phải liên hệ Công an quận Phú Nhuận để thực hiện.

Theo Điều 22 Luật Cư trú 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) quy định cá nhân bị xóa đăng ký thường trú trong các trường hợp sau: Chết, bị tòa án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết; ra nước ngoài để định cư; đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới...

Theo các căn cứ để xóa đăng ký thường trú theo quy định trên thì trong trường hợp này hộ khẩu chị vẫn còn ở quận Phú Nhuận mà chưa bị xóa. Vì vậy, công dân liên hệ Công an quận Phú Nhuận để được hướng dẫn thủ tục cấp thẻ CCCD lần đầu.