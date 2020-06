Theo anh T., vào tháng 3-2012, anh đang làm bảo vệ tại một công ty ở TP.HCM thì nhận được lệnh nhập ngũ. Do muốn tạm hoãn lệnh nhập ngũ nên anh lên mạng tra cứu, tìm nơi làm giả giấy chứng nhận anh đang học tại một trường đại học.



Sau đó, việc làm sai trái của anh T. bị cơ quan chức năng phát hiện và tháng 9-2014, anh bị TAND quận Bình Tân tuyên phạt hai năm tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là bốn năm kể từ ngày 24-9-2014.

Lúc bị kết án, anh T. ở khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân và chịu sự giám sát tại địa phương nơi đây.

Đến ngày 20-11-2017, trong lúc đang phải chấp hành thời gian thử thách thì gia đình anh bán nhà về huyện Củ Chi sinh sống.

Cũng theo anh T., sau khi chuyển về Củ Chi, anh có đăng ký tạm trú tại địa phương. Năm 2019, anh đến liên hệ Công an quận Bình Tân xin cấp giấy xác nhận chấp hành xong bản án hình sự để làm thủ tục xóa án tích tại Sở Tư pháp TP.HCM.

“Tuy nhiên, dù tôi cung cấp đơn xác nhận của công an địa phương nơi tôi có địa chỉ thường trú và đang tạm trú là không phạm tội mới nhưng Công an quận Bình Tân không cấp giấy xác nhận chấp hành xong bản án hình sự cho tôi. Lý do Công an quận Bình Tân từ chối là vì tôi đi khỏi nơi cư trú mà không báo. Giờ tôi không biết phải làm thế nào để được cơ quan công an cấp giấy xác nhận để hoàn tất thủ tục xóa án tích” - anh T. nói.

Chúng tôi đã liên hệ với Công an quận Bình Tân và được đại diện đơn vị này cho biết: Anh ĐPT rời khỏi địa phương trong khi vẫn còn chấp hành án phạt mà không trình báo cho cơ quan đang quản lý biết. Với trường hợp này, anh ĐPT có thể liên hệ lại với Công an quận Bình Tân để được hướng dẫn, hỗ trợ thêm.