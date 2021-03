TP.HCM: Ngưng hợp đồng khám chữa bệnh BHYT 34 trạm y tế

Nhiều năm không có bác sĩ khám, chữa bệnh Trước đây, trạm y tế cũng có người dân đến khám bệnh. Tuy nhiên, từ tháng 10-2017, do bác sĩ chính ở đây về hưu và chưa có ai thay thế nên việc KCB BHYT ngưng cho đến nay. Ngoài ra, trước đây trạm y tế lấy thuốc từ bệnh viện quận để cấp, phát thuốc cho bệnh nhân. Thế nhưng do quy định hiện nay việc cung cấp thuốc phải thông qua đấu thầu nên trạm cũng không có thuốc để phát, điều trị cho người bệnh. Theo tôi, nếu trạm y tế được bố trí bác sĩ chính, được cung cấp thuốc thì sẽ phục vụ tốt cho người dân. Bởi khi người dân đến KCB ở trạm y tế cũng được các bác sĩ có đủ trình độ chuyên môn khám, thuốc thì cũng giống như ở các bệnh viện quận, huyện. Ngoài ra, khám ở trạm y tế, người dân không phải chờ làm thủ tục nhiều và do ít người nên có nhiều thời gian để bác sĩ tư vấn kỹ hơn. Bà TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO, Phó Trưởng

Trạm y tế phường 2, quận Phú Nhuận