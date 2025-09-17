Bản tin trưa 17-9: Yêu cầu ban hành thông tư hướng dẫn nghị định quản lý vàng trong tháng 9 17/09/2025 12:06

(PLO)- Bản tin cập nhật các thông tin nóng: Yêu cầu ban hành thông tư hướng dẫn nghị định quản lý vàng trong tháng này; Hình ảnh cựu Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam tại tòa; Người phụ nữ có biệt tài đếm tiền nhanh như máy, lừa đảo hơn 117 tỉ đồng; Xe tải lao vào chợ ở Lao Bảo làm 3 người chết, nhiều người bị thương…

Chỉ đạo tại cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành về điều hành chính sách tiền tệ, quản lý vàng 9 tháng đầu năm và định hướng thời gian tới. Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng tập trung chống buôn lậu đối với mặt hàng vàng, ngăn chặn tình trạng nhập khẩu vàng lậu; tiến hành thanh tra hoạt động kinh doanh vàng theo đúng các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...NHNN cũng được yêu cầu mở ngay trang thông tin điện tử về giá vàng để minh bạch giá vàng; nghiên cứu để thành lập sàn vàng; trong tháng 9 phải ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 232…