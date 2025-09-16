Phải ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 232 về kinh doanh vàng trong tháng này 16/09/2025 20:45

(PLO)- NHNN được yêu cầu mở ngay trang thông tin điện tử về giá vàng, cùng với đó, trong tháng 9 phải ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 232/2025/NĐ-CP về kinh doanh vàng.

Chiều 16-9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các bộ, ngành về điều hành chính sách tiền tệ, quản lý thị trường vàng 9 tháng đầu năm và định hướng thời gian tới.

NHNN sẽ sớm ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 232 về kinh doanh vàng

Báo cáo của NHNN cho thấy trong 9 tháng đầu năm 2025, NHNN đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường vàng; tiếp tục duy trì lãi suất điều hành thấp.

Bên cạnh đó, NHNN cũng quyết liệt điều hành tín dụng cung ứng vốn, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế; triển khai các giải pháp, chính sách tín dụng tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực bất động sản…

Vừa qua, NHNN cũng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Về thanh tra, kiểm tra thị trường vàng, NHNN đã chỉ đạo NHNN chi nhánh một số khu vực chủ trì phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố, cơ quan Công an, cơ quan thuế để tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các bộ, ngành. Ảnh: VGP

Đồng thời, NHNN cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Công an, Bộ Tài chính, UBND một số tỉnh, thành phố phối hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng, các chủ thể khác tham gia thị trường trong việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vàng…; chỉ đạo cơ quan Công an, cơ quan thuế các tỉnh, thành phố cử nhân sự tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành đột xuất sẽ được NHNN chi nhánh khu vực triển khai trong thời gian tới…

NHNN cũng cho biết sẽ khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232/2025/NĐ-CP, trong đó hướng dẫn cụ thể hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại để thực hiện thủ tục cấp phép nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng, đảm bảo các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại nhanh chóng tham gia thị trường vàng.

Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong đó có Bộ Tài chính để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đồng bộ khác, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường vàng trong nước.

Đề nghị NHNN mở ngay trang thông tin điện tử về giá vàng

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc lưu ý về một số vấn đề về chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế; bảo đảm an toàn hệ thống tín dụng; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ…

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa một cách hiệu quả, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô để phát triển bền vững.

Theo đó, cần phải tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Liên quan đến điều hành chính sách tiền tệ, Phó Thủ tướng đề nghị NHNN phải kiểm soát hợp lý tiền gửi và tiền vay; cố gắng điều hành để giữ mặt bằng lãi suất tiền vay như hiện nay; hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ dòng tiền của các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng cho vay bất động sản với tỉ lệ lớn.

Phó Thủ tướng đề nghị NHNN tập trung thanh tra, kiểm tra các dấu hiệu sở hữu chéo; sử dụng vốn vay ngắn hạn cho vay dài hạn vượt quá quy định.

Đại diện Bộ Tài chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP

Đối với hoạt động quản lý thị trường vàng, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng tập trung chống buôn lậu đối với mặt hàng vàng, ngăn chặn tình trạng nhập khẩu vàng lậu; tiến hành thanh tra hoạt động kinh doanh vàng theo đúng các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...

NHNN cũng được yêu cầu mở ngay trang thông tin điện tử về giá vàng để minh bạch giá vàng; nghiên cứu để thành lập sàn vàng; trong tháng 9 phải ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 232/2025/NĐ-CP…