Bắt giữ 3 cô gái lừa bán 13 người sang Đặc khu Tam Giác Vàng 15/09/2025 16:50

Chiều 15-9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt giữ Vi Thị Lan, Lô Thị Vuông và Lô Thị Nhâm và đã giải cứu thành công 13 nạn nhân bị bán vào các công ty lừa đảo ở Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng.

Vi Thị Lan tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Trong đó, Lan (31 tuổi, trú xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh), Vuông (32 tuổi, trú xã Nga My, tỉnh Nghệ An), Nhâm (21 tuổi, trú phường An Dương, TP Hải Phòng).

Vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện tại các xã Bình Chuẩn, Cam Phục, Nga My (tỉnh Nghệ An) tồn tại một đường dây “mua bán người”. Đường dây này có Lan (quê gốc tại xã Bình Chuẩn) là mắt xích quan trọng. Lan từng có thời gian làm việc tại nước ngoài nên có mối quan hệ quen biết với một số ông chủ tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, tỉnh Bô Keo, Lào.

Nắm được thông tin các công ty lừa đảo tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng cần tìm nhiều lao động Việt Nam sang làm việc nên Lan cấu kết với Vuông để tìm kiếm người và lừa đưa đi bán. Với chiêu bài “việc nhẹ lương cao” các nạn nhân mà Lan và Vuông nhắm tới là những nam, nữ thanh niên trong độ tuổi lao động không có việc làm ổn định nhằm rủ rê, lôi kéo.

Để nạn nhân thêm tin tưởng, ngoài mức lương hứa hẹn từ 15-18 triệu/tháng, Lan và Vuông còn hứa hẹn sẽ lo mọi chi phí đi lại và bố trí chỗ ăn, nghỉ trong quá trình làm việc.

Khi đã lừa được các bị hại qua biên giới, Lan và Vuông sẽ cấu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài đưa nạn nhân vào làm việc tại các công ty lừa đảo ở Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng do người nước ngoài làm chủ. Nạn nhân muốn về nước phải nộp một khoản tiền chuộc lớn.

Vi Thị Lan, Lô Thị Vuông và Lô Thị Nhâm bị bắt giữ. Ảnh: CA

Lan và Vuông còn dụ dỗ một số bị hại là nạn nhân của mình tiếp tục liên hệ về Việt Nam để lừa bán các nạn nhân khác đều với chiêu bài việc nhẹ lương cao. Với thủ đoạn như trên, đối tượng Nhâm từ là nạn nhân bị Lan và Vuông bán cũng đã tích cực tham gia vào đường dây mua bán người khi đã lừa một số bị hại bán qua bên kia biên giới.

Ban chuyên án của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An thành lập ba tổ đi công tác tại tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh và Hải Phòng đồng loạt bắt giữ Lan, Vuông và Nhâm khi cả ba vừa về nước.

Tại cơ quan điều tra, Lan, Vuông, Nhâm khai nhận hành vi phạm tội mua bán người. Lực lượng chức năng cũng giải cứu thành công 13 nạn nhân nêu trên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.