Giá vàng thế giới tăng, chênh lệch vàng thế giới – trong nước sụt mạnh 16/09/2025 07:23

(PLO)- Một yếu tố quan trọng hỗ trợ cho giá vàng thế giới trong phiên gần nhất chính là những kỳ vọng vào khả năng sẽ có thêm đợt hạ lãi suất cơ bản đồng USD trong năm 2025.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới tăng mạnh và lập kỷ lục mới. Giá vàng thế giới giao ngay tăng 1,1% lên 3.680,80USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 tăng 0,8% lên 3.719,00USD/ounce. Trong tuần trước, giá vàng thế giới tăng 1,6%.

Giá vàng thế giới thường tăng mạnh trong bối cảnh lãi suất cơ bản đồng USD thấp. Ảnh: NGỌC DIỆP

Giá vàng thế giới tăng mạnh trước kỳ họp của Fed

Một yếu tố quan trọng hỗ trợ cho giá vàng thế giới chính là việc chỉ số đồng USD, chỉ số đo lường biến động của đồng USD so với các loại tiền tệ lớn trên thế giới, hạ 0,3% xuống ngưỡng thấp nhất trong 1 tuần. Chính vì vậy, vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư sở hữu các loại tiền tệ khác. Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm giảm.

Thị trường tài chính dường như đã chắc chắn về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất 0,25% trong cuộc họp gần nhất. Tuy nhiên vẫn có những nhà đầu tư kỳ vọng vào khả năng hạ lãi suất cơ bản đồng USD 0,5%, theo CME FedWatch Tool.

Phó chủ tịch kiêm trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại quỹ Zaner Metals, ông Peter Grant, phân tích: “Kỳ vọng về kịch bản hạ lãi suất 0,25% hiện đã được phản ánh vào thị trường vàng từ trước. Hoàn toàn có thể tin tưởng vào kịch bản sẽ có hai đợt hạ lãi suất, mỗi đợt 0,25% trước thời điểm cuối năm nay”.

Ông Grant dự báo ngưỡng mục tiêu tiếp theo của giá vàng thế giới là 3.700USD/ounce, sau đó đến 3.730USD/ounce và 3.743USD/ounce trong ngắn hạn.

Vàng là loại tài sản không mang lại lợi suất, vàng vốn được coi là tài sản trong bối cảnh bất ổn gia tăng. Chính vì vậy, giá vàng thường tăng trong môi trường lãi suất cơ bản thấp.

Theo đánh giá của các chuyên gia, cuộc họp chính sách sắp tới của Fed vào ngày 17-9 diễn ra trong nhiều áp lực. Nổi bật nhất phải kể đến những lùm xùm xung quanh một số vị trí lãnh đạo và Tổng thống Mỹ đang muốn có thêm ảnh hưởng lên quá trình hoạch định chính sách. Thượng viện Mỹ hiện cũng đang tạo điều kiện để tư vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ có thể tham gia vào ban điều hành quyết định chính sách vào ngày thứ Tư.

Chênh lệch giá bán vàng miếng SJC và giá vàng thế giới còn hơn 12 triệu đồng/lượng

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 128,60 – 131,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của giá vàng thế giới, quy đổi ra giá vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 118,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng miếng SJC trong nước 12,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 125,00 – 128,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 126,20 – 129,20 triệu đồng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 126,80 – 129,80 triệu đồng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD giao dịch ở mức 26.166 – 26.476 đồng/USD (mua vào – bán ra).