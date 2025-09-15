Người mua vàng nên quan tâm những thông tin này 15/09/2025 10:14

Giá vàng thế giới hôm nay (15-9) chạm mức 3.634 USD/ounce, tương đương 116,7 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, khi sự bất ổn toàn cầu tiếp tục gia tăng, các nhà đầu tư đã đổ xô vào vàng, vật chất mà nhiều người coi là tài sản trú ẩn an toàn cao. Điều đó đã khiến giá vàng tăng vọt lên hơn 3.600 USD - ngưỡng giá mới và mức tăng cao đáng kể, hơn 1.000 USD so với chỉ một năm trước.

Đây không phải là lần đầu tiên thị trường chứng kiến giá vàng tăng mạnh trong năm 2025. Bỏ qua một vài giai đoạn chững lại và giảm giá tạm thời, kim loại quý này đã thể hiện phong độ bền bỉ trong năm 2025, tăng khoảng 38% kể từ ngày 1-1-2025.

Tuy nhiên, nhiều người mua vàng tiềm năng đang đứng ngoài cuộc và tự hỏi liệu họ có bỏ lỡ cơ hội để tận dụng sự tăng giá của vàng hay không?

Chuyên gia tài chính Trần Đình Phương cho biết, chưa quá muộn để những người mua vàng tiềm năng tận dụng sự tăng trưởng giá của vàng. Từ trước đến nay, những đợt tăng giá vàng thường kéo theo sự sụt giảm tạm thời khi các nhà đầu tư chốt lời. Tuy nhiên hiện tại, các nhà phân tích đang tin tưởng vào vàng.

Ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã báo hiệu rằng ngân hàng trung ương có thể cắt giảm lãi suất trong tháng 9. Theo truyền thống, lãi suất thấp có lợi cho vàng vì kim loại quý này không mang lại lợi suất và trở nên hấp dẫn hơn khi tiền mặt và trái phiếu trả lãi thấp hơn.

"Sự mong manh của nền kinh tế toàn cầu cùng với những lo ngại về mức nợ công của Mỹ và những thay đổi chính sách tiềm ẩn tạo ra một môi trường nơi vai trò của vàng như một nơi lưu trữ giá trị ngày càng trở nên quý giá. Không giống như các tài sản giấy tờ, vàng là một nguồn tài nguyên hữu hình mà theo lịch sử giữ được sức mua theo thời gian" - ông Phương nói.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vàng có thể biến động và dễ bị giảm giá đột ngột. Do đó, người mua vàng nên giữ tỉ trọng vàng ở mức tối đa từ 5-10% giá trị danh mục đầu tư. Nhìn chung, người mua vàng tiềm năng đừng canh thời điểm vào thị trường hoàn hảo, mà nên biến vàng thành một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư trong bối cảnh không ổn định.