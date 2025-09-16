Nguyên nhân chính đẩy giá vàng tăng mạnh hôm nay 16/09/2025 15:45

Theo giới phân tích, thị trường vàng tiếp tục duy trì mức giá hiện tại, hướng tới mốc 3.700 USD khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) khởi động lại chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trong một cuộc phỏng vấn với Hãng tin vàng Kitco, ông Robert Minter, Giám đốc chiến lược Quỹ Abrdn, nhận định rằng vàng đang trên đà đạt mục tiêu cuối năm là 3.700 USD, và đà tăng có thể được đẩy nhanh hơn nếu Fed gây bất ngờ bằng một đợt cắt giảm lãi suất 0,5%.

Ông Minter nhận định rằng ngay cả khi Fed không thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản gây sốc, họ vẫn có thể gửi một tín hiệu cực kỳ mạnh mẽ cho thị trường. Điều này sẽ được thực hiện thông qua việc dự kiến một chu kỳ nới lỏng kéo dài đến năm 2026 trong các bản cập nhật kinh tế sắp tới. Tín hiệu này sẽ là động lực chính để đẩy giá vàng vượt qua mọi mục tiêu dự báo.

Theo Gold Price, nếu Fed công khai lộ trình nới lỏng dài hạn sẽ củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy bất ổn. Điều này sẽ khuyến khích dòng tiền tiếp tục đổ vào thị trường vàng, tạo ra một đợt tăng trưởng bền vững và mạnh mẽ.

Hiện người mua vàng và nắm giữ trong vòng 1 tháng qua đang lãi 347 USD/ounce, tương đương 11,2 triệu đồng/lượng. Người mua vàng và nắm giữ trong vòng 6 tháng qua đang lãi 682 USD/ounce, tương đương 22 triệu đồng/lượng.