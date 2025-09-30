Bản tin trưa 30-9: 300 người xuyên đêm khắc phục sự cố tràn đê sông Hoạt; Giải cứu vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản tại nhà nghỉ 30/09/2025 12:00

(PLO)- Huy động 300 người xuyên đêm khắc phục sự cố tràn đê sông Hoạt; Lũ đặc biệt lớn trên sông Thao; Cả chục thanh niên chạy xe máy dàn hàng ngang, mang theo hung khí; 2 công nhân trộm linh kiện trị giá 2,5 tỉ, rồi bán phế liệu lấy... 45 triệu; Giải cứu nạn nhân vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản tại nhà nghỉ…

Sáng 30-9, lãnh đạo xã Hoạt Giang (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) cho biết chiều 29-9, mưa lớn do bão số 10 khiến nước sông Hoạt dâng cao, tràn qua nhiều đoạn đê dài hơn 1.000m qua các thôn Đông Thôn, Thổ Khối, Thịnh Thôn.

Ngay trong đêm, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 (Quân đoàn 12) cùng gần 100 người dân, lực lượng tại chỗ đã được huy động xử lý sự cố tràn đê sông Hoạt.

Dưới mưa to gió lớn, lực lượng cứu hộ khẩn trương gia cố, chạy đua với thời gian để đảm bảo an toàn cho hàng nghìn hộ dân cùng hơn 300ha lúa, hoa màu. Đến hơn 23 giờ đêm cùng ngày, sự cố cơ bản được khắc phục đảm bảo an toàn cho người bên trong đê sông Hoạt.