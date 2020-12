Crystal Bay kiến tạo những trải nghiệm quốc tế tại Việt Nam

Từ Vịnh Nha Trang, Bãi Dài – Cam Ranh đến miền sa thảo Ninh Thuận, những vùng đất với vẻ đẹp tiềm ẩn càng thêm tỏa sáng, trở thành tâm điểm trên bản đồ du lịch quốc tế nhờ chuỗi trải nghiệm hoàn toàn mới được kiến tạo bởi tập đoàn Crystal Bay.



Những kỳ nghỉ đong đầy trải nghiệm

Nằm bên vịnh Nha Trang, đường đi bộ ven biển của bến du thuyền Ana Marina đẹp như mơ. Tại bất kỳ điểm đứng nào, du khách cũng ngắm trọn vẻ đẹp choáng ngợp của vịnh biển có tên trong danh sách “câu lạc bộ những vịnh biển đẹp nhất thế giới”. Những chiếc du thuyền hiện diện tại đây chính là khởi đầu của hành trình vui chơi giải trí và khám phá được Crystal Bay và các đối tác kỳ công thiết kế, làm nên những trải nghiệm du lịch mới lạ, đưa vịnh Nha Trang trở thành điểm đến lý tưởng của dòng khách cao cấp trong tương lai.

Từ Ana Marina, du khách bước lên du thuyền Seacat Catamaran 5 sao, 3 tầng thong dong trong vịnh Nha Trang, đắm mình với những trải nghiệm trong từng phút giây. DJ và âm nhạc vang vọng suốt hành trình cùng nhiều hoạt động vui nhộn như: tiệc bọt “Foam party” đầy màu sắc, câu cá, lặn ngắm san hô, tiệc buffet hải sản… mang đến những khoảnh khắc vui bất tận.

Ở một điểm đến khác, tại Bãi Dài - Cam Ranh, Khu nghỉ dưỡng Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa, tràn ngập hoạt động vui chơi, giải trí với công viên nước miễn phí, chuỗi chương trình dành riêng cho từng lứa tuổi diễn ra liên tục từ 9 giờ sáng tới 5 giờ 30 chiều hàng ngày…

Luôn luôn tạo ra những trải nghiệm mới mẻ cho du khách, để mỗi chuyến đi tạo thành khoảng thời gian kết nối yêu thương, những kỳ nghỉ đong đầy kỷ niệm là điều Crystal Bay đang bền bỉ thực hiện. Đó cũng là lý do Crystal Bay cùng các đối tác thực hiện những dự án bất động sản du lịch theo cách khác biệt: đưa mỗi dự án trở thành một điểm đến và tập trung phát triển những dịch vụ vui chơi - giải trí gia tăng trải nghiệm của du khách.

Kiến tạo những trải nghiệm chưa từng có

Là nhà đầu tư và phát triển du lịch có hơn 20 năm kinh nghiệm khai thác lữ hành với thế mạnh về dòng khách quốc tế, Crystal Bay tiên phong xây dựng hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh: từ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, mua sắm và các tiện ích khác... Không chỉ phát triển ở “thủ phủ” du lịch Khánh Hòa, Crystal Bay đang không ngừng kiến tạo các điểm đến quốc tế, gắn kết nghỉ dưỡng với giải trí và trải nghiệm tại các vùng đất mới như Ninh Thuận, Vần Đồn (Quảng Ninh)…

SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang hội tụ chuỗi tiện ích quốc tế chưa từng có tại Ninh Thuận.



Tại Ninh Thuận, tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng biển SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang do Crystal Bay và các đối tác đầu tư đã và đang đưa Ninh Thuận trở thành điểm đến quốc tế. Được phát triển theo xu hướng All -in -one (Tất cả trong một) mô hình ApartHotel 5 sao quốc tế, kết hợp với chiều sâu của văn hóa bản địa, SunBay Park hội tụ chuỗi tiện ích quốc tế chưa từng có, làm dày thêm trải nghiệm cho du khách. Hàng chục nhà hàng, các khu Spa, công viên chuyên đề, trung tâm thương mại du lịch biển, Interactive Sea - Khu giải trí tương tác biển công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam… tạo nên một chuyến đi đầy ắp kỷ niệm đẹp.

Với tầm nhìn xuyên suốt, mỗi dự án do Crystal Bay và các đối tác đầu tư là một trải nghiệm mới lạ, khác biệt. Ở Sailing Bay Ninh Chữ, du khách tìm thấy tuổi thanh xuân của mình ở những môn thể thao được ưa chuộng trên thế giới như lướt ván diều, đua thuyền buồm, mô tô nước… hay đắm chìm trong nhà tuyết top 3 thế giới Ski Ninh Chu Bay.

Crystal Bay kiến tạo Sailing Bay Ninh Chữ trở thành điểm đến mới của châu Á về du lịch trải nghiệm.



Trong hành trình kiến tạo trải nghiệm cho du khách tại Việt Nam, ngay tại Ninh Thuận, Crystal Bay tiếp tục thiết lập hàng loạt trải nghiệm mới lạ như: công viên chuyên đề (theme park), cánh đồng kinh khí cầu, đua xe trên sa mạc Mũi Dinh Ecopark, trung tâm outlet theo mô hình Outlet Village, phố đi bộ dọc biển Phan Rang Beach Walking Street...

Trong tương lai gần, một thiên đường trải nghiệm được Crystal Bay khởi tạo tại Quảng Ninh với Vân Đồn Heritage Road. Dự án này sẽ kết nối thiên nhiên với chiều sâu lịch sử, văn hóa thương cảng Vân Đồn để tạo nên một khu phức hợp giải trí – nghỉ dưỡng ấn tượng trong khu vực.

Kiến tạo những điểm đến kiệt tác tại các vùng đất mới và kết nối các điểm đến với nhau; xây dựng hệ sinh thái du lịch bền vững, phát triển sản phẩm chiến lược “Một kỳ nghỉ, nhiều vùng di sản”, Crystal Bay từng bước giới thiệu một Việt Nam, trung tâm du lịch mới của châu Á với nhiều trải nghiệm mới lạ. Đó cũng là con đường bền bỉ phụng sự được Crystal Bay chọn lựa, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn mang lại nhiều ngoại tệ cho đất nước.