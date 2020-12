Thị trường căn hộ Bình Dương bước vào thời kỳ 'thăng hoa'

Kinh tế và xã hội phát triển đã tạo động lực thúc đẩy thị trường bất động sản Bình Dương bùng nổ mạnh mẽ. Nổi bật là thị trường căn hộ đã và đang góp phần giải quyết bài toán về an cư tại đây.



Sôi động thị trường sản phẩm căn hộ

Bình Dương hiện là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế xã hội và gia tăng dân số nhanh. Tính đến năm 2020, tỉnh này có tỉ lệ đô thị hóa cao nhất cả nước (đạt 82%). Dân số hiện tại là hơn 2,4 triệu người nhưng tỉ lệ dân nhập cư chiếm hơn 50%. Điều này khiến nhu cầu về nhà ở tại đây tăng mạnh.

Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đây cũng là tỉnh có nhu cầu thuê nhà cao nhất cả nước với tỉ lệ lên đến 74,5%.

Cơ chế và chính sách phù hợp đã giúp Bình Dương thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đổ về đầu tư. Minh chứng là 48 cụm, khu công nghiệp đang quy tụ tại đây, dự báo sẽ tiếp tục gia tăng vào thời gian tới, kéo theo lượng lao động dồi dào đến làm việc và sinh sống. Từ đó, nhu cầu về một không gian sống lý tưởng, phù hợp với tài chính và thị hiếu của người lao động tại Bình Dương nở rộ. Mở ra cơ hội cho giới đầu tư, tạo động lực nâng tầm giá trị bất động sản tại đây. Trong đó, tâm điểm hướng đến là thị trường sản phẩm căn hộ.

Theo CBRE, trong 10 tháng của năm 2020 đã có gần 8.300 căn hộ được giới thiệu ra thị trường Bình Dương, 55% trong số đó tập trung tại hai thành phố mới Thuận An và Dĩ An với tỷ lệ hấp thụ lên đến 97% (hơn 8.000 căn, tăng gần 276% so với cùng thời điểm của năm 2019), cao ngang ngửa Hà Nội và TP HCM.

Thị trường sản phẩm căn hộ tại Bình Dương đáp ứng nhu cầu ở thực và đầu tư của khách hàng. Ảnh: DXG



Đây là xu hướng tất yếu của thị trường Bình Dương. Bởi lẽ, thị trường sản phẩm căn hộ đảm bảo được các tiêu chí của khách hàng về mức giá, không gian sống và tiềm năng sinh lời. Theo khảo sát thực tế (trên batdongsan.com.vn) giá cho thuê căn hộ tại đây dao động từ 3-5 triệu đồng cho căn hộ 1 phòng ngủ (PN), 5-10 triệu cho căn hộ 2PN và 8-20 triệu cho căn hộ 3PN. Mức giá chênh lệch tại đây phụ thuộc vào vị trí của mỗi dự án cũng như nội thất trang bị bên trong mỗi căn hộ tuy nhiên nhìn chung vẫn mang đến tỷ suất sinh lời cao. Đối tượng được các chủ đầu tư hướng đến là các chuyên gia, kỹ sư, công nhân đang làm việc và sinh sống tại đây.

Thuận An “chiếm sóng” thị trường căn hộ

Là địa phương có bước chuyển mình ngoạn mục của Bình Dương thời gian qua, TP. Thuận An trở thành “vùng đất hứa” trên thị trường căn hộ Bình Dương. Nơi đây hội đủ các yếu tố về hạ tầng giao thông, quy tụ các tiện ích đẳng cấp quốc tế gồm 2 trung tâm thương mại, 3 bệnh viện quốc tế, hệ thống siêu thị, sân golf 27 lỗ cũng như các khu công nghiệp quốc tế.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Dương mới đây đã công bố quy hoạch trục quốc lộ 13 chạy từ trung tâm Lái Thiêu tới đường Nguyễn Văn Tiết thành đại lộ kinh tế, tài chính, dịch vụ của Bình Dương. Quanh nơi này sẽ phát triển 5 trung tâm thương mại cấp đô thị và các tháp tài chính, bệnh viện, trường đại học, phụ trợ cho trục chính. Trong đó, khu vực Lái Thiêu được xem là “đòn bẩy” thúc đẩy thị trường bất động sản nói chung và thị trường căn hộ nói riêng.

Tại mặt tiền đường Nguyễn Văn Tiết là dự án Opal Skyline do Tập đoàn Đất Xanh phát triển. Sở hữu vị trí độc tôn cùng hệ thống tiện ích nội khu cao cấp, dự án đang thu hút mạnh nhiều nhóm khách hàng từ an cư đến đầu tư, trở thành biểu tượng kiến trúc mới của thành phố trẻ năng động.

Dự án Khu căn hộ cao cấp Opal Skyline sở hữu vị trí độc tôn và tiện ích nội khu cao cấp. Ảnh: DXG



Đặc biệt, để tạo điều kiện cho những gia đình trẻ, chủ đầu tư đã đưa ra mức giá bán lý tưởng chỉ từ 29,5 triệu/m2. Mức giá được đánh giá “khá mềm” so mặt bằng giá tại Bình Dương.

Theo khảo sát thực tế, mức giá căn hộ tại đây là 35-37 triệu/m2, một số trường hợp còn đạt ngưỡng gần 40 triệu/m2. Xuất phát từ tâm thế dẫn đầu xu hướng, Tập đoàn Đất Xanh luôn hướng tới xây dựng một cộng đồng dân cư văn minh và hiện đại, góp phần tạo lập cuộc sống ưu việt bắt đầu từ các dự án do chính họ phát triển, điển hình trong số đó là dự án Khu căn hộ cao cấp Opal Skyline.