Tiến hành thanh tra các dự án của công ty Bách Đạt An

Sáng 1-4, Thanh tra tỉnh Quảng Nam xác nhận, đã tiến hành thanh tra nhiều dự án (DA) BT đóng tại thị xã Điện Bàn, trong đó có các dự án liên quan đến vụ 1.000 người dân mua đất đi đòi sổ đỏ.

Cụ thể, các dự án BT bị thanh tra, gồm: DA Khu đô thị COCO RIVERSIDE và DA KĐT Đại Dương Xanh tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc do Công ty TNHH Xây dựng, thương mại và dịch vụ An Dương làm chủ đầu tư (CĐT); DA Khu tái định cư các dự án tại các phường Điện Ngọc và Điện Dương (phân khu 1) thị xã Điện Bàn do Công ty TNHH Hoàng Tiên làm chủ đầu tư; DA Tuyến đường trục chính đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (ĐT 603 nối dài), lý trình Km 0 đến Km 0+400 do Công ty Cổ phần tập đoàn Đất Quảng làm CĐT; DA Tuyến đường nối ĐT 603 A với ĐT 607 huyện Điện Bàn, lý trình Km 2+487,78 đến Km 4+378,85 do Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Bách Đạt An làm CĐT.



Người dân tập trung tại trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Nam trong vụ 1.000 người mua đất đòi sổ đỏ. Ảnh THANH NHẬT

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Nam, đối với các DA này, sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của nhà nước trong quản lý và triển khai thực hiện các dự án theo hình thức BT; việc thực hiện các quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng đất được cấp và đấu giá quyền sử dụng đất tại các DA; việc chấp hành các nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước tại các DA; các vấn đề liên quan trước trước, sau khi thực hiện dự án.



Trước đó, Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành QĐ thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện DA do Công ty Bách Đạt An làm CĐT. Thời kỳ thanh tra từ năm 2010 đến 2018, việc thanh tra sẽ diễn ra trong 45 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ quy định) kể từ ngày công bố QĐ.

Trong các dự án kể trên, dư luận đặc biệt quan tâm đến các DA do Công ty Bách Đạt An làm CĐT khi công ty này bị tố cáo “lật kèo” trong vụ 1.000 người dân mua đất đòi sổ đỏ.

Cuối năm 2018, người mua đất nhận được thông tin giữa Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam (được cho là phân phối đất tại các DA do Bách Đạt An làm CĐT) đã chấm dứt hợp đồng. Từ đó, khách hàng liên tục kéo đến trụ sở hai công ty này yêu cầu lãnh đạo hai bên đáp ứng quyền lợi của họ. Đỉnh điểm, nhiều lần khách hàng đã kéo đến trụ sở và yêu cầu chính quyền tỉnh Quảng Nam can thiệp.

Giữa lùm xùm ba bên (Bách Đạt An – Hoàng Nhất Nam – Khách hàng), hai công ty này cuối cùng đã “lôi” nhau ra tòa. Đến nay, hai công ty đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để TAND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng xét xử.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Công ty Bách Đạt An được giao làm gần 1,9 km DA Tuyến đường nối ĐT 603 A với ĐT 607 (Km 2+487,78 - Km 4+378) để đổi lấy 105 ha đất san ủi mặt bằng làm dự án.

Đối với Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng, Công ty đã thực hiện DA Tuyến chính Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc và bàn giao năm 2017. Sau đó, Công ty này tiếp tục được giao làm 646 m (Km 2+280 – Km 2+926) trên trục đường DT 603 nối dài với mức đầu tư hơn 36,5 tỉ đồng và dự kiến tỉnh Quảng nam sẽ đổi cho doanh nghiệp quỹ đất khoảng 69 ha.