Bụng đói nên tránh tiêu thụ những thực phẩm này 09/11/2024 13:14

Theo The Times of India, một số loại thực phẩm có thể làm tăng mức độ axit trong dạ dày nếu ăn khi bụng còn đói. Sự gia tăng axit dạ dày, thường do sự thừa thãi của axit, có thể gây ra các triệu chứng khó chịu như ợ nóng, đầy hơi và khó tiêu. Dưới đây là một số loại thực phẩm bạn nên tránh ăn khi bụng đói để bảo vệ dạ dày và ngăn ngừa các vấn đề về axit:

Trái cây họ cam quýt

Các loại trái cây họ cam quýt như cam, bưởi và chanh có tính axit và có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày khi ăn lúc bụng đói. Hàm lượng axit cao của chúng có thể gây trào ngược axit và làm trầm trọng thêm các triệu chứng ợ nóng.

Khi bụng đói nên tránh ăn cam vì lượng axit tự nhiên trong cam có thể kích thích dạ dày, gây ra cảm giác khó chịu hoặc làm tăng nguy cơ trào ngược axit. Ảnh: Shutterstock

Cà chua

Bụng đói nên tránh tiêu thụ cà chua vì chúng có tính axit tự nhiên do hàm lượng axit citric và axit malic cao. Ăn chúng khi bụng đói có thể dẫn đến mất cân bằng axit và làm trầm trọng thêm các triệu chứng của chứng ợ nóng, đặc biệt là đối với những người có dạ dày nhạy cảm.

Cà phê làm tăng sản xuất axit dạ dày, có thể gây trào ngược axit khi uống vào buổi sáng. Uống cà phê mà không ăn gì có thể khiến bạn dễ bị ợ nóng và khó tiêu hơn.

Thức ăn cay

Các loại gia vị như ớt, hạt tiêu đen và nước sốt cay có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày và thúc đẩy sản xuất axit. Ăn đồ ăn cay khi bụng đói có thể dẫn đến cảm giác nóng rát và trào ngược axit.

Đồ uống có ga

Đồ uống có ga đưa khí vào dạ dày, có thể gây đầy hơi và áp lực lên thực quản. Điều này có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng trào ngược axit và gây khó chịu nếu uống vào đầu ngày.

Rượu bia

Uống rượu vào buổi sáng, ngay cả với lượng nhỏ, có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày và tăng sản xuất axit. Nó có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng axit và gây khó chịu tiêu hóa trong suốt cả ngày.

Bụng đói nên tránh tiêu thụ những thực phẩm này. Video: Nhật Linh