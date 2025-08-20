Cận cảnh 3 khu đất ở TP.HCM được đề xuất xây Trung tâm hành chính tập trung

UBND TP.HCM vừa trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP đề xuất 3 phương án xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung của Thành phố, gồm: khu đất trụ sở UBND TP Thủ Đức cũ (phường Cát Lái), khu đất xi măng Hà Tiên mở rộng (phường Thủ Đức) và cụm 9 lô đất tại Khu đô thị Thủ Thiêm (phường An Khánh). Nếu được thông qua, công trình dự kiến khởi công vào quý I-2026.
Sau khi sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, TP.HCM hiện có 168 đơn vị hành chính cấp xã, phường, đặc khu; diện tích tự nhiên hơn 6.772 km² với dân số hơn 13,7 triệu người.
Tuy nhiên, hệ thống cơ quan hành chính hiện tại vẫn phân tán tại nhiều địa điểm, nhiều trụ sở xuống cấp, chật hẹp, không đáp ứng nhu cầu hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và công nghệ thông tin. Thực trạng này ảnh hưởng đến hiệu quả điều hành, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Việc xây dựng Khu trung tâm hành chính tập trung là yêu cầu cấp thiết, nhằm hình thành hạ tầng hành chính hiện đại, thuận lợi cho điều phối công việc, nâng cao năng lực vận hành đội ngũ công chức. Đây cũng là bước đi quan trọng để Thành phố tiếp tục khẳng định vai trò đô thị đặc biệt - đầu tàu kinh tế của cả nước.
Phương án 1: Xây dựng tại trụ sở UBND TP Thủ Đức (cũ)
Khu đất trụ sở UBND TP Thủ Đức (cũ), phường Cát Lái, có diện tích khoảng 7,73 ha, gồm 4,73 ha trụ sở hiện hữu và 3 ha đất thể dục thể thao liền kề. Đây là khu đất liền mạch, đã có sẵn trụ sở và hạ tầng, kết nối thuận lợi với trung tâm TP qua trục Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống, có thể triển khai nhanh khối cơ quan đầu tiên.
Theo tính toán, sau khi điều chỉnh và xây dựng, tổng diện tích sàn sử dụng sẽ đạt khoảng 85.000 m², đủ bố trí chỗ làm việc cho khoảng 3.400 cán bộ, công chức.
Phương án 2: Khu đất xi măng Hà Tiên mở rộng
Khu đất tại khu Trường Thọ, phường Thủ Đức, có diện tích khoảng 11,6 ha, trường hợp mở rộng có thể đạt tới 19,6 ha. Sau khi xây dựng, diện tích sàn dự kiến từ 150.000 - 200.000 m², đủ bố trí chỗ làm việc cho 6.000 - 7.800 cán bộ, công chức.
Phương án 3: Cụm 9 lô đất tại Khu đô thị Thủ Thiêm
Cụm đất được đề xuất xây dựng trung tâm hành chính tập trung TP.HCM nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh), giáp đường Tố Hữu, có diện tích khoảng 9,6 ha. Sau xây dựng, diện tích sàn dự kiến đạt khoảng 150.000 m², đủ bố trí chỗ làm việc cho khoảng 6.000 cán bộ, công chức.
UBND TP.HCM đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, chấp thuận chủ trương lựa chọn một trong ba vị trí để xây dựng trung tâm hành chính tập trung.
Sau khi được thông qua, thành phố sẽ giao Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét triển khai. Dự án dự kiến khởi công vào quý I-2026, với yêu cầu bảo đảm công năng, thẩm mỹ, trở thành điểm nhấn kiến trúc và phục vụ thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.