Cận cảnh 3 khu đất ở TP.HCM được đề xuất xây Trung tâm hành chính tập trung 20/08/2025 07:47

(PLO)- UBND TP.HCM đề xuất 3 khu đất tại phường Thủ Thiêm, Trường Thọ và Cát Lái để xây dựng trung tâm hành chính tập trung.

UBND TP.HCM vừa trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP đề xuất 3 phương án xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung của Thành phố, gồm: khu đất trụ sở UBND TP Thủ Đức cũ (phường Cát Lái), khu đất xi măng Hà Tiên mở rộng (phường Thủ Đức) và cụm 9 lô đất tại Khu đô thị Thủ Thiêm (phường An Khánh). Nếu được thông qua, công trình dự kiến khởi công vào quý I-2026.

Sau khi sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, TP.HCM hiện có 168 đơn vị hành chính cấp xã, phường, đặc khu; diện tích tự nhiên hơn 6.772 km² với dân số hơn 13,7 triệu người.

Tuy nhiên, hệ thống cơ quan hành chính hiện tại vẫn phân tán tại nhiều địa điểm, nhiều trụ sở xuống cấp, chật hẹp, không đáp ứng nhu cầu hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và công nghệ thông tin. Thực trạng này ảnh hưởng đến hiệu quả điều hành, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Việc xây dựng Khu trung tâm hành chính tập trung là yêu cầu cấp thiết, nhằm hình thành hạ tầng hành chính hiện đại, thuận lợi cho điều phối công việc, nâng cao năng lực vận hành đội ngũ công chức. Đây cũng là bước đi quan trọng để Thành phố tiếp tục khẳng định vai trò đô thị đặc biệt - đầu tàu kinh tế của cả nước.

Phương án 1: Xây dựng tại trụ sở UBND TP Thủ Đức (cũ)

Khu đất trụ sở UBND TP Thủ Đức (cũ), phường Cát Lái, có diện tích khoảng 7,73 ha, gồm 4,73 ha trụ sở hiện hữu và 3 ha đất thể dục thể thao liền kề. Đây là khu đất liền mạch, đã có sẵn trụ sở và hạ tầng, kết nối thuận lợi với trung tâm TP qua trục Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống, có thể triển khai nhanh khối cơ quan đầu tiên.

Theo tính toán, sau khi điều chỉnh và xây dựng, tổng diện tích sàn sử dụng sẽ đạt khoảng 85.000 m², đủ bố trí chỗ làm việc cho khoảng 3.400 cán bộ, công chức.

Toàn cảnh khu đất trụ sở UBND TP Thủ Đức (cũ).

Khu đất tại trụ sở UBND TP Thủ Đức cũ có sẵn mặt bằng, có thể triển khai đầu tư xây dựng ngay, hạ tầng kết nối tương đối đầy đủ, không vướng giải tỏa, xử lý môi trường, sử dụng linh hoạt giai đoạn đầu xây dựng trung tâm điều hành, các cơ quan có tính chất tổng hợp, đồng thời làm tiền đề quy hoạch lâu dài.

Nhiều hạng mục hạ tầng bên trong khu đất vẫn chờ điều chỉnh xây dựng, chuyển đổi công năng hoạt động.

Phương án 2: Khu đất xi măng Hà Tiên mở rộng

Khu đất tại khu Trường Thọ, phường Thủ Đức, có diện tích khoảng 11,6 ha, trường hợp mở rộng có thể đạt tới 19,6 ha. Sau khi xây dựng, diện tích sàn dự kiến từ 150.000 - 200.000 m², đủ bố trí chỗ làm việc cho 6.000 - 7.800 cán bộ, công chức.

Vị trí khu đất được lựa chọn xây dựng trung tâm hành chính tập trung theo phương án 2 (phường Thủ Đức).

Đây là khu đất có quy mô lớn nhất trong ba phương án, thuận lợi quy hoạch thành tổ hợp hành chính – quảng trường – không gian mở. Vị trí này kết nối thuận tiện với tuyến Metro số 1, đường Võ Nguyên Giáp, gắn với định hướng phát triển đô thị TP Thủ Đức trước đây, phù hợp mô hình hành chính thông minh – tích hợp dịch vụ – cây xanh.

Trường hợp khi được lựa chọn, khi cần thiết khu đất sẽ mở rộng thêm một phần diện tích khoảng 8 ha của Công ty Cổ phần kho vận Miền Nam (SOTRANS).

Mặc dù có diện tích lớn nhưng việc triển khai khả năng dự chậm do khối lượng chuẩn bị đầu tư lớn, hiện trạng là đất công nghiệp, phải xử lý ô nhiễm, di dời giải phóng mặt bằng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật – xã hội chưa sẵn sàng, cần điều chỉnh quy hoạch sang đất công cộng hành chính.

Phương án 3: Cụm 9 lô đất tại Khu đô thị Thủ Thiêm

Cụm đất được đề xuất xây dựng trung tâm hành chính tập trung TP.HCM nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh), giáp đường Tố Hữu, có diện tích khoảng 9,6 ha. Sau xây dựng, diện tích sàn dự kiến đạt khoảng 150.000 m², đủ bố trí chỗ làm việc cho khoảng 6.000 cán bộ, công chức.

Phương án 3: Trung tâm hành chính tập trung của TP.HCM sẽ đặt tại Khu đô thị Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Vị trí khu đất dự kiến đặt trung tâm hành chính tập trung của TP.HCM tại Khu đô thị Thủ Thiêm. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.

Ảnh thực tế vị trí khu đất dự kiến lựa chọn trung tâm hành chính tập trung của TP.HCM.

Hiện trạng bên trong khu đất được đề xuất.

﻿ Các tuyến đường giao thông xung quanh khu đất đã hình thành, kết nối với khu vực trung tâm TP và các khu vực liền kề qua cầu Thủ Thiêm 2, cầu Ba Sơn, hầm Thủ Thiêm...

Tầm hình từ bên trong khu đất về trung tâm TP.HCM và các khu vực xung quanh.

Một số đề xuất về bố cục hình khối công trình và phong cách kiến trúc công trình công trình Trung tâm hành chính tập trung TP.HCM.

UBND TP.HCM đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, chấp thuận chủ trương lựa chọn một trong ba vị trí để xây dựng trung tâm hành chính tập trung.

Sau khi được thông qua, thành phố sẽ giao Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét triển khai. Dự án dự kiến khởi công vào quý I-2026, với yêu cầu bảo đảm công năng, thẩm mỹ, trở thành điểm nhấn kiến trúc và phục vụ thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.