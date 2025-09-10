Cận cảnh diện mạo mới ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bên hồ Gươm 10/09/2025 17:39

(PLO)- Sau khi được mở rộng lên 1,4ha và hoàn thành phân kỳ 1, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bên hồ Gươm, Hà Nội đã khoác diện mạo mới khang trang, thoáng đãng. Những hình ảnh ghi lại từ góc máy flycam cho thấy toàn cảnh không gian rộng mở, nhiều hạng mục đã được chỉnh trang, cải tạo.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, phân kỳ 1 dự án đã thực hiện hàng loạt hạng mục quan trọng, đó là phá dỡ tòa nhà Hàm cá mập, chỉnh trang tòa Hapro số 7-9 Đinh Tiên Hoàng, khôi phục kiến trúc gốc Nhà hàng Thủy Tạ, chỉnh trang mặt tiền nhà dân dọc các phố Đinh Tiên Hoàng – Cầu Gỗ – Hàng Đào.

Màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt để phục vụ sự kiện Quốc khánh 2-9, đồng thời giao thông và không gian công cộng quanh hồ được tổ chức lại theo hướng thuận lợi hơn cho người dân và du khách.

Nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình khi không gian quanh hồ Hoàn Kiếm trở nên thoáng đãng, dễ tiếp cận, cảnh quan hài hòa hơn sau khi phá dỡ công trình cũ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng màu sắc của màn hình LED mới chưa thật sự “ăn nhập” với tổng thể cổ kính của khu vực.

Theo kế hoạch, phân kỳ 2 của dự án sẽ tiếp tục nghiên cứu giải pháp phát triển không gian quảng trường, chỉnh trang hết lớp nhà thứ nhất quanh quảng trường, cải tạo hạ tầng kỹ thuật, bổ sung trang thiết bị đô thị phù hợp với hoạt động của khu vực hồ Hoàn Kiếm, di tích quốc gia đặc biệt.

Sau đây là video và chùm ảnh về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi đã hoàn thành phân kỳ 1, trong đó có góc máy từ flycam:

Video toàn cảnh về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. TRỌNG PHÚ - THÚY HẰNG thực hiện.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là phần không gian kết nối với hồ Hoàn Kiếm với không gian mở rộng hơn sau khi cải tạo. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Toàn cảnh Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nhìn từ trên cao với điểm nhấn là màn hình LED lớn nhìn ra phía đài phun nước. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nhìn từ trên cao, không gian mở rộng 1,4ha sát hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: TRỌNG PHÚ



Sau khi phá dỡ toà nhà "Hàm cá mập", Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã được mở rộng hơn, một màn hình LED lớn đã được lắp đặt để giới thiệu tới người dân, du khách về những sản phẩm du lịch đặc sắc của Thủ đô Hà Nội. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Giữa phố phường sầm uất, xe cộ đông đúc, không gian tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trở nên rộng mở, tĩnh lặng hơn khi chỉ dành cho người đi bộ, không cho xe cộ đi vào. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Nhiều du khách nước ngoài thích thú khi đi dạo, thăm thú Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Chính quyền phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã cho đặt hàng chậu cây và ghế bằng nhựa để phân làn phương tiện giao thông, đồng thời tạo không gian thoáng đãng, tĩnh lặng cho người dân du khách tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Người dân thích thú chụp ảnh, check in tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ảnh: THÚY HẰNG.

Bảng giới thiệu thiết kế và phương án phân luồng giao thông quanh khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được đặt bên dưới màn hình LED để người dân theo dõi. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Phần cốt mặt đường đã được tôn cao hơn cho bằng vỉa hè của đài phun nước để thuận lợi cho người dân và du khách. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Toàn cảnh Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nhìn từ đài phun nước. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Không gian Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được ngăn cách với đường giao thông bằng dải phân cách mềm là những chậu cây, có thể di chuyển để có không gian rộng hơn khi tổ chức các sự kiện lớn. Ảnh: TRỌNG PHÚ