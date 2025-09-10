Cận cảnh diện mạo mới ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bên hồ Gươm
TRỌNG PHÚ - THUÝ HẰNG
(PLO)- Sau khi được mở rộng lên 1,4ha và hoàn thành phân kỳ 1, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bên hồ Gươm, Hà Nội đã khoác diện mạo mới khang trang, thoáng đãng. Những hình ảnh ghi lại từ góc máy flycam cho thấy toàn cảnh không gian rộng mở, nhiều hạng mục đã được chỉnh trang, cải tạo.
Theo UBND phường Hoàn Kiếm, phân kỳ 1 dự án đã thực hiện hàng loạt hạng mục quan trọng, đó là phá dỡ tòa nhà Hàm cá mập, chỉnh trang tòa Hapro số 7-9 Đinh Tiên Hoàng, khôi phục kiến trúc gốc Nhà hàng Thủy Tạ, chỉnh trang mặt tiền nhà dân dọc các phố Đinh Tiên Hoàng – Cầu Gỗ – Hàng Đào.
Màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt để phục vụ sự kiện Quốc khánh 2-9, đồng thời giao thông và không gian công cộng quanh hồ được tổ chức lại theo hướng thuận lợi hơn cho người dân và du khách.
Nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình khi không gian quanh hồ Hoàn Kiếm trở nên thoáng đãng, dễ tiếp cận, cảnh quan hài hòa hơn sau khi phá dỡ công trình cũ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng màu sắc của màn hình LED mới chưa thật sự “ăn nhập” với tổng thể cổ kính của khu vực.
Theo kế hoạch, phân kỳ 2 của dự án sẽ tiếp tục nghiên cứu giải pháp phát triển không gian quảng trường, chỉnh trang hết lớp nhà thứ nhất quanh quảng trường, cải tạo hạ tầng kỹ thuật, bổ sung trang thiết bị đô thị phù hợp với hoạt động của khu vực hồ Hoàn Kiếm, di tích quốc gia đặc biệt.
Sau đây là video và chùm ảnh về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi đã hoàn thành phân kỳ 1, trong đó có góc máy từ flycam: