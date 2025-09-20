Căn cứ để VKS đề nghị miễn chấp hành án đối với người chồng giao cấu vợ khi vợ chưa đủ 16 tuổi 20/09/2025 12:27

(PLO)- VKS cho rằng người chồng giao cấu với vợ khi vợ chưa đủ 16 tuổi thuộc trường hợp chấp hành tốt pháp luật.

Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị Chánh án TAND tỉnh này xem xét, giải quyết cho người bị kết án Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, ngụ phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) được miễn chấp hành án phạt 3 năm tù về tội giao cấu với người vừa đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Kiệt là bị án trong vụ chồng giao cấu với vợ khi vợ chưa đủ 16 tuổi mà Pháp Luật TP.HCM nhiều lần phản ánh.

Vợ chồng anh Trần Huỳnh Kiệt vui mừng khi nghe tin được kiến nghị miễn chấp hành án phạt tù. Ảnh: H.H

Theo VKSND tỉnh Khánh Hòa, Trần Huỳnh Kiệt đã thực hiện hành vi phạm tội với chị Nguyễn Thị Kim Thoa khi chị này chưa đủ 16 tuổi. Anh Kiệt đang được hoãn chấp hành án theo quyết định hoãn chấp hành án của TAND khu vực 4 – Khánh Hòa.

Hiện nay, anh Kiệt và chị Thoa- người bị hại trong vụ án- đã đăng ký kết hôn và có hai con chung. Vợ chồng anh Kiệt sống tại căn nhà thuê ở tổ dân phố 18, phường Ninh Hòa và được UBND phường này xác nhận hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, anh Kiệt thuộc trường hợp phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt. Anh Kiệt được tặng hai giấy khen trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, anh Kiệt đang là lao động duy nhất trong gia đình với nghề thợ sơn tự do, nuôi vợ và hai con nhỏ.

Cũng theo VKSND tỉnh Khánh Hòa, người bị kết án Trần Huỳnh Kiệt đã chấp hành tốt pháp luật. Anh Kiệt đã hoàn lương, có trách nhiệm với gia đình, chăm chỉ làm ăn nuôi vợ con nên không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. Hiện nay, gia đình anh Kiệt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

VKSND tỉnh Khánh Hòa cho rằng anh Kiệt thuộc trường hợp chấp hành tốt pháp luật, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và xét thấy người đó không còn nguy hiểm cho xã hội nữa quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 62 Bộ luật Hình sự năm 2015. Do đó, VKS đề nghị xem xét, quyết định cho anh Kiệt được miễn chấp hành án phạt tù ba năm.