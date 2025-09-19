VKS kiến nghị miễn chấp hành án phạt tù cho người chồng giao cấu với vợ khi vợ chưa đủ 16 tuổi 19/09/2025 21:11

(PLO)- TAND tỉnh Khánh Hòa đã nhận được văn bản kiến nghị xem xét miễn chấp hành án phạt tù cho người chồng giao cấu với vợ khi chưa đủ 16 tuổi.

Tối 19-9, trao đổi với PLO, ông Lê Hưng Dũng, Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa, xác nhận cơ quan này vừa nhận được kiến nghị của VKSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị xem xét miễn chấp hành án cho phạt tù với người bị kết án Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, ngụ phường Ninh Hòa).

Gia đình anh Trần Huỳnh Kiệt. Ảnh: H.H

"Tôi chỉ mới nhận được văn bản chiều nay (19-9) và đã giao nghiên cứu, xem xét hồ sơ để thụ lý", ông Lê Hưng Dũng, Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa nói. Ông Dũng cho biết thêm sau khi nghiên cứu hồ sơ sẽ thành lập hội đồng xem xét theo quy định của Luật Thi hành án Hình sự.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo VKSND tỉnh Khánh Hòa cho biết sau khi báo chí thông tin, VKSND tỉnh Khánh Hòa đã xem xét lại hồ sơ và xác định Trần Huỳnh Kiệt đủ các yếu tố để được miễn chấp hành án phạt tù. Do đó, VKSND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản kiến nghị gửi Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa.

Theo báo Bảo vệ Pháp luật, ngày 17-9, đoàn công tác của Vụ Công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7), VKSND Tối cao đã trực tiếp rút hồ sơ vụ án tại TAND tỉnh Khánh Hòa, sau đó tiến hành xác minh hoàn cảnh gia đình của người bị kết án Trần Huỳnh Kiệt tại phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Vụ 7 đã báo cáo Viện trưởng VKSND Tối cao chỉ đạo Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa xem xét, miễn chấp hành hình phạt cho Trần Huỳnh Kiệt.

Như PLO đã thông tin, ngày 17-9, TAND khu vực 4 – Khánh Hòa ban hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù đối với anh Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, ngụ phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) về tội giao cấu với người vừa đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Theo quyết định trên, chánh án TAND khu vực 4 – Khánh Hòa xét thấy người chấp hành án Trần Huỳnh Kiệt là lao động duy nhất trong gia đình. Do đó, chánh án TAND khu vực 4 – Khánh Hòa quyết định hoãn chấp hành án phạt tù đối với người chấp hành án phạt tù Trần Huỳnh Kiệt. Thời hạn hoãn chấp hành hình phạt là một năm.

Theo bản án, tháng 1-2021, Trần Huỳnh Kiệt (sinh năm 2000) và Nguyễn Thị Kim Thoa (sinh ngày 8-3-2006) gặp và quen nhau. Đến tháng 3-2021, Thoa đến nhà Kiệt chơi và cả hai có quan hệ tình dục. Lúc này, Thoa chưa đủ 16 tuổi.

Sau đó, Thoa phát hiện mình có thai nên đến nhà Kiệt sống như vợ chồng.

Tháng 1-2022, Thoa sinh con đầu lòng. Đến tháng 5-2024, cả hai đi đăng ký kết hôn. Quá trình chung sống, Kiệt và Thoa có thêm con vào tháng 6-2024.

Đến ngày 24-7-2024, công an phát hiện Thoa sinh con khi chưa đủ 16 tuổi.

Ngày 12-3, TAND thị xã Ninh Hòa cũ (nay là TAND Khu vực 4) xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Kiệt 3 năm 6 tháng tù về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Sau đó, bị cáo Kiệt và bị hại Thoa cùng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt Kiệt 3 năm tù.