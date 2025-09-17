Tòa chấp thuận hoãn thi hành án vụ chồng giao cấu khi vợ chưa đủ 16 tuổi 17/09/2025 17:07

(PLO)- TAND khu vực 4 - Khánh Hòa bất ngờ quyết định hoãn chấp hành án phạt tù đối với người chấp hành án Trần Huỳnh Kiệt sau một ngày bác đơn.

Ngày 17-9, TAND khu vực 4 – Khánh Hòa ban hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù đối với anh Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, ngụ phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), bị án trong vụ chồng giao cấu với vợ khi vợ chưa đủ 16 tuổi mà PLO đã phản ánh.

Vợ chồng anh Trần Huỳnh Kiệt tại TAND tỉnh Khánh Hòa vào ngày 16-9. Ảnh: H.H

Theo quyết định trên, chánh án TAND khu vực 4 – Khánh Hòa xét thấy người chấp hành án Trần Huỳnh Kiệt là lao động duy nhất trong gia đình. Do đó, chánh án TAND khu vực 4 – Khánh Hòa quyết định hoãn chấp hành án phạt tù đối với người chấp hành án phạt tù Trần Huỳnh Kiệt. Thời hạn hoãn chấp hành hình phạt là một năm.

TAND khu vực 4 – Khánh Hòa giao UBND phường Ninh Hòa quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù; đồng thời tạm hoãn xuất cảnh đối với Trần Huỳnh Kiệt.

Quyết định trên được đưa ra sau một ngày TAND khu vực 4 - Khánh Hòa có thông báo không chấp nhận việc xin hoãn chấp hành hình phạt tù đối với Trần Huỳnh Kiệt.

Trước đó, TAND khu vực 4 - Khánh Hòa cho rằng người chấp hành án Trần Huỳnh Kiệt không thuộc trường hợp được hoãn thi hành hình phạt tù theo quy định tại Điều 67 BLHS.

Sau khi nhận được thông báo không chấp nhận việc hoãn thi hành án, bị án Kiệt có đơn khiếu nại. Bị án Kiệt cho rằng đã đăng ký kết hôn cùng bị hại; cả hai có với nhau hai con 1 tuổi và dưới 4 tuổi.

Trao đổi với PV sau khi nhận được thông báo được hoãn thi hành án phạt tù, Kiệt cho biết đã có rút đơn khiếu nại trên.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 1-2021, Trần Huỳnh Kiệt (sinh năm 2000) và Nguyễn Thị Kim Thoa (sinh ngày 8-3-2006) gặp và quen nhau. Đến tháng 3-2021, Thoa đến nhà Kiệt chơi và cả hai có quan hệ tình dục. Lúc này, Thoa chưa đủ 16 tuổi.

Vợ chồng bị án Kiệt và 2 con nhỏ. Ảnh: H.H

Sau đó, Thoa phát hiện mình có thai nên đến nhà Kiệt sống như vợ chồng.

Tháng 1-2022, Thoa sinh con đầu lòng. Đến tháng 5-2024, cả haiy đi đăng ký kết hôn. Quá trình chung sống, Kiệt và Thoa có thêm con vào tháng 6-2024.

Đến ngày 24-7-2024, công an phát hiện Thoa sinh con khi chưa đủ 16 tuổi.

Ngày 12-3, TAND thị xã Ninh Hòa cũ (nay là TAND Khu vực 4) xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Kiệt 3 năm 6 tháng tù về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Sau đó, bị cáo Kiệt và bị hại Thoa cùng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt Kiệt 3 năm tù.