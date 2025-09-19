Vụ chồng giao cấu với vợ khi vợ chưa đủ 16 tuổi: Người vợ xin miễn án phạt tù cho chồng sau khi được hoãn thi hành án 19/09/2025 17:23

(PLO)- Người vợ trong vụ "chồng giao cấu với vợ khi vợ chưa đủ 16 tuổi" đã có đơn xin miễn án phạt tù cho chồng sau khi được tòa chấp thuận hoãn thi hành án.

Ngày 19-9, chị Nguyễn Thị Kim Thoa, vợ của anh Trần Huỳnh Kiệt, bị án trong vụ án giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi mà báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh đã có đơn xin miễn chấp hành án phạt tù cho chồng.

Vợ chồng anh Trần Huỳnh Kiệt. Ảnh: H.H

Trong đơn, chị Thoa cho biết với tư cách vừa là người bị hại, vừa là vợ của người bị kết án 3 năm tù, đã vô cùng đau khổ. “Nếu chồng bị bắt đi chấp hành hình phạt 3 năm tù theo quyết định thi hành án phạt tù thì cuộc sống của tôi và hai con nhỏ đang trong hoàn cảnh khó khăn đặc biệt sẽ không biết có thể sinh sống ra sao về sau”, chị Thoa viết trong đơn.

Vì vậy chị Thoa mong muốn các cơ quan chức năng bao dung, tha thứ sai lầm do nhận thức pháp luật hạn chế của hai vợ chồng. Đồng thời, kính mong được áp dụng chính sách khoan hồng, nhân đạo, xem xét chấp thuận đơn xin miễn chấp hành án phạt tù cho chồng.

Như PLO đã thông tin, ngày 17-9, TAND khu vực 4 – Khánh Hòa ban hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù đối với anh Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, ngụ phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) về tội giao cấu với người vừa đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Theo quyết định trên, chánh án TAND khu vực 4 – Khánh Hòa xét thấy người chấp hành án Trần Huỳnh Kiệt là lao động duy nhất trong gia đình. Do đó, chánh án TAND khu vực 4 – Khánh Hòa quyết định hoãn chấp hành án phạt tù đối với người chấp hành án phạt tù Trần Huỳnh Kiệt. Thời hạn hoãn chấp hành hình phạt là một năm.

Sau khi nhận được quyết định, anh Kiệt cũng đã có đơn xin miễn chấp hành án phạt tù. Bị án này cho rằng mình bị kết án 3 năm tù, thuộc trường hợp phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt và được tặng giấy khen trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hành vi vi phạm là quá khứ, bản thân anh không còn nguy hiểm cho xã hội. Đồng thời, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn đã được chính quyền địa phương xác nhận. Do đó, anh Kiệt xin được miễn chấp hành án phạt tù.

Theo bản án, tháng 1-2021, Trần Huỳnh Kiệt (sinh năm 2000) và Nguyễn Thị Kim Thoa (sinh ngày 8-3-2006) gặp và quen nhau. Đến tháng 3-2021, Thoa đến nhà Kiệt chơi và cả hai có quan hệ tình dục. Lúc này, Thoa chưa đủ 16 tuổi.

Sau đó, Thoa phát hiện mình có thai nên đến nhà Kiệt sống như vợ chồng.

Tháng 1-2022, Thoa sinh con đầu lòng. Đến tháng 5-2024, cả hai đi đăng ký kết hôn. Quá trình chung sống, Kiệt và Thoa có thêm con vào tháng 6-2024.

Đến ngày 24-7-2024, công an phát hiện Thoa sinh con khi chưa đủ 16 tuổi.

Ngày 12-3, TAND thị xã Ninh Hòa cũ (nay là TAND Khu vực 4) xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Kiệt 3 năm 6 tháng tù về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Sau đó, bị cáo Kiệt và bị hại Thoa cùng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt Kiệt 3 năm tù.