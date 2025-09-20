Người chồng vừa được VKS kiến nghị miễn chấp hành án: 'Em tự nhủ sẽ luôn sống tốt' 20/09/2025 11:10

(PLO)- Niềm vui lớn đến với gia đình anh Kiệt trong vụ "chồng giao cấu với vợ khi vợ chưa đủ 16 tuổi" khi anh Kiệt được VKS kiến nghị miễn chấp hành án phạt tù.

Sáng 20-9, chia sẻ với PLO, anh Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, ngụ phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) bày tỏ vui mừng khi hay tin VKSND tỉnh Khánh Hòa có văn bản kiến nghị TAND tỉnh xem xét miễn chấp hành án phạt tù đối với anh.

Kiệt là bị án trong vụ chồng giao cấu với vợ khi vợ chưa đủ 16 tuổi mà Pháp Luật TP.HCM nhiều lần phản ánh.

“Em biết được thông tin trên qua báo chí. Cả nhà em rất vui mừng và tin tưởng vào chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước”- Kiệt xúc động nói với PV.

Vợ chồng anh Huỳnh Trần Kiệt chia sẻ với PV báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: H.H

Anh Kiệt nói từ khi bị kết án ba năm tù, anh rất buồn, lo cho hai con cùng vợ không có người nuôi dưỡng, chăm sóc. Tuy nhiên, sau khi được tòa án chấp thuận hoãn thi hành án, anh rất vui và nay càng mừng hơn khi hay tin được VKSND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị xem xét miễn chấp hành án phạt tù.

Chàng trai 25 tuổi nói ngay ngày mai sẽ tiếp tục đi làm để kiếm tiền nuôi vợ và hai con. “Mấy ngày nay, em lo nộp đơn và làm các giấy tờ nên không đi làm. Ngày mai, em sẽ đi làm lại để kiếm tiền lo cho gia đình, nuôi vợ con. Em tự nhủ sẽ luôn sống tốt và chấp hành pháp luật”- anh Kiệt nói.

Chị Nguyễn Thị Kim Thoa (vợ Kiệt) cũng đã bật khóc vì vui mừng khi hay tin.

“Em rất cảm ơn các cơ quan chức năng đã bao dung, tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ của chồng em do nhận thức pháp luật hạn chế. Nếu chồng em được miễn chấp hành án phạt tù, gia đình em như được sinh ra lần nữa. Vợ chồng em xin cảm ơn mọi người”- chị Nguyễn Thị Kim Thoa xúc động chia sẻ.

Vợ chồng anh Trần Huỳnh Kiệt vui mừng khi nghe tin được kiến nghị miễn chấp hành án phạt tù. Ảnh: H.H

Chị Thoa nói từ khi chồng bị kết án, gia đình gần như rơi vào bế tắc. Từ khi sinh con đến nay, chị Thoa chỉ ở nhà chăm sóc con, mọi chi phí của gia đình đều từ tiền công làm thợ sơn của anh Kiệt. Người mẹ trẻ nói mình khó có thể nuôi nổi hai con nếu chồng phải chấp hành án phạt tù.